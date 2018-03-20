برنامج أميركي جديد لكشف نوايا العدو في المناطق الرمادية

لفهم تفاعل الخصم في المناطق الرمادية وتحقيق سرعة استجابة بشكل أفضل، أعلن مكتب #التكنولوجيا الاستراتيجية في وكالة مشاريع الأبحاث المتطورة الدفاعية الأميركية DARPA عن برنامج جديد يسمى "COMPASS" وهو اختصار لــ"جمع المعلومات والمراقبة عن طريق التخطيط للسيناريوهات الظرفية النشطة".

ويهدف البرنامج إلى تطوير برمجيات تساعد على كشف نوايا #العدو عن طريق قياس استجابات الخصم لمختلف المحفزات. وسوف تستفيد كومباس من تقنيات الذكاء الصناعي المتقدمة، ونظرية الألعاب، والنمذجة والتقييم لكل من محفزات التحديد التي تسفر عن معظم المعلومات حول نوايا الخصم، وتزود صانعي القرار بذكاء بالغ الدقة ببيانات تساعد في كيفية الاستجابة، مع مقايضات إيجابية وسلبية لكل مسار عمل. يقول فوتيس بارلوس، مدير البرنامج في DARPA إن "الهدف النهائي للبرنامج هو توفير العمليات على مستوى مسرح أرض المعرض وتزويد القائمين على المهمة بتحليلات قوية وأدوات دعم القرار التي تقلل غموض الجهات المعادية المناوئة وأهدافها".

ويضيف بارلوس: "لأننا نرى تزايداً أكثر تطوراً في نشاط المناطق الرمادية حول #العالم، فقد تزايد الاحتياج إلى الاستفادة من الذكاء الصناعي المتقدم والتقنيات الأخرى لمساعدة القيادات على اتخاذ قرارات أكثر فعالية لإحباط النشاط المعقد ومتعدد الطبقات المعوق من جانب العدو".

ويتبع صنع القرار العسكري الحالي دورة تسلسل استراتيجي مفهوم جيداً وفعال، وتشمل الدورة الاستراتيجية مراحل المراقبة والتوجهات والقرار ثم التحرك. قام بتطوير تلك الدورة الاستراتيجية أحد خبراء الاسترتيجية العسكرية الأميركيين لعمليات القتال، وهي مطبقة حاليا على أمور التجارة.

ويوضح بارلوس أن هذه هي الطريقة التي يتم بها التخطيط في مختلف المناطق الجغرافية حول العالم، والتي تخدم السيناريوهات الحركية التقليدية. ومع ذلك، فإن هذه العملية ليست فعالة في حرب المناطق الرمادية، لأنه عادة ما تكون الإشارات الموجودة في البيئة فقيرة بما لا يعطي فرصا جيدة لاستخلاص أي استنتاجات. كما أنه يمكن أن يكون العدو تعمد هذه الإشارات لإثارة الغموض وللتمويه. يهدف نظام COMPASS إلى إضافة عنصر ديناميكي متكيف إلى ثغرات الاستراتيجية المذكورة لخلق بيئات مناطق رمادية معقدة.

وسوف يستفيد برنامج COMPASS من نظرية اللعبة لتطوير #المحاكاة لاختبار وفهم مختلف الإجراءات المحتملة وردود الفعل الممكنة من جانب الخصم الذي يستخدم نشاط المناطق الرمادية.

ونوه بارلوس بأن البرنامج لا يتعلق بتطوير تقنيات حسية جديدة أو أنظمة الواقع الافتراضي أو الأجهزة المتقدمة الأخرى. ويركز البرنامج بدلاً من ذلك على البرمجيات المتقدمة، التي من شأنها تقديم خيارات سريعة لصانعي القرار من خلال استيعاب كمية كبيرة من المعلومات، التي تم جمعها باستخدام الأنظمة الحالية المتطورة (مثل التوظيف التقليدي لمقاطع الفيديو أو أدوات التحليل النصية) المرتبطة بالسيناريوهات سريعة التغير.

ويستطرد بارلوس قائلا: "نحن ننظر إلى المشكلة من منظورين: محاولة تحديد ما يحاول الخصم فعله، أي قراءة نواياه، وما إن ندرك ذلك أو تتكون حالة فهم أفضل له، فإنه يمكن تحديد كيفية قيامه بتنفيذ خططه– سواء فيما يتعلق بالتوقيت، وما هي الجهات الفاعلة التي ستقوم بالتنفيذ، حيث يأتي في المقام الأول معرفة ماهية التحرك، ثم المكان والزمان، وختاما يتم التوصل إلى كيفية التنفيذ، ولكن من أجل تحديد العناصر، يحتاج البرنامج إلى تحليل #البيانات، وفهم ما هي الآثار المختلفة المترتبة، ومن ثم يتم بناء نموذج لما يُعتقد أن الخصم سيفعله".

ويضيف بارلوس: "عندئذ تأتي نظرية اللعبة. إذا فعلت ذلك، ماذا سيفعل الخصم؟ وإذا قم أنت بالتحرك، فما هو رد فعل العدو؟ لذلك فهو يستخدم الذكاء الصناعي في نظرية عملية اللعبة المتكررة لمحاولة تحديد ما هو الإجراء الأكثر فعالية بناءً على ما يهتم به الخصم".