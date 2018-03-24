هذه مزايا النسخة المحسنة من مدفع هاوتزر M198

في إطار المساعي المستمرة لتطوير المنظومة السعودية العسكرية، تم مؤخرا إتمام صفقة تسليح بقيمة مليار دولار مع الولايات المتحدة، توخت المساعي السعودية تحقيق التوازن بين شراء أسلحة جديدة مثل صواريخ Raytheon TOW-2B، بالإضافة إلى التعاقد على برامج التدريب وأيضا تمويل شراء قطع غيار للدبابات M1A2 Abrams ومركبات M2 Bradley القتالية وHumvees متعددة الأغراض ومدافع هاوتزر M198.

وترجع أهمية شراء قطع الغيار للأسلحة والمركبات لأنها ستسهم بشكل فعال في إطالة أمد وجودة أداء المعدات والأسلحة التي أبلت بلاء حسنا على مستوى العالم، خاصة مدافع هاوتزر M198 عيار 155 ملم المتميزة، والتي أثبتت جدارتها واستخدمها الجيش الأميركي لمدة 3 عقود، فضلا عن حرص جيوش عشرات البلدان حول العالم على اقتنائها نظرا لكفاءتها ومرونتها وفعاليتها القتالية. تقوم شركة Rock Island Arsenal بتطوير المدفع M198، الذي حل محل المدفعينM 114 وM 114A1، وفقا موقع "military-today".

مراحل تطوير M 198

وجرت عملت التطوير في عام 1968، بناء على خبرة قتالية جديدة من حرب فيتنام، كبديل للـ M114 Howitzer المرموقة والتي دخلت الخدمة لأول مرة في الحرب العالمية الثانية.

تم الانتهاء من اختبار هذا السلاح في عام 1969، وبدأت تجارب إطلاق النار في عام 1970. تم تسليم نموذجين من الهاوتزر XM198 في أبريل ومايو من عام 1972، على التوالي، ثم تم إنتاج 8 نماذج أولية أخرى. وبحلول عام 1978 ، كان الموديل XM198 موحدا وتم تصنيفه تم اسم "M198"، وتم الانتهاء من أول عملية إنتاج في شهر يوليو من نفس العام.

حقق الطراز M198 القدرة التشغيلية الأولية في عام 1979، عندما أصبحت أول كتيبة M198 عاملة في فورت براغ. بينما كان فوج البحرية العاشر هو أول وحدة مشاة بالبحرية الأميركية يتسلم مدافع هاوتزر M198 في عام 1982.

محاربة الإرهاب

وذاع صيت مدافع هاوتزر M198 بشكل خاص خلال عملية عاصفة الصحراء، حيث كانت قوة نيرانها وسهولة سحبها وتحركها من موقع لآخر بسرعة، من المميزات التي جعلت قوات التحالف الدولي تعتمد عليه بشكل مكثف.

ومازالت مدافع هاوتزر M 198 عيار 155 ملم تخدم بقوة ونشاط في العديد من جيوش العالم التي تشن حروب ضد الإرهاب، وفي ميادين العمليات بالعراق وأفغانستان على حد سواء، بخاصة أن مدافع هاوتزر M198 خضعت لـ"خطة تحسين المنتج" في عام 1995 وتم إدخال 27 تعديلا منفصلا على النسخة المحسنة M198 Howitzer PIP.

مظهر ومكونات الهاوتزر

يعد مظهر مدفع هاوتزر M 198 تقليدي، بدون أي علامات مُميزة فريدة أو غريبة، بل ويمكن أن يكون قريب الشبه بشكل كبير مع مدافع أخرى مثل FH-70 وTRF1.

يتكون المدفع M198 من السبطانة وكتلة المغلاق ومخفف الصدمة، حيث تحمل كتلة المغلاق جهاز إنذار حراري يتغير لونه بفعل الحرارة، ويعطي مؤشر لطاقم الخدمة ليتخذ التدابير الواجب إتباعها في حالة عدم ضبط التصويب. أما مخفف الصدمة فهو من النوع ذو الفتحتين، ونتيجة لقوة الضغط والصوت يزود طاقم الخدمة بواقيات للآذان. ولا سيما عند استخدام العبوة M 203. ويعد الحاضن من نوع الأخمص المشقوق وله عجلتان ذات إطارات هوائية، ويتم تعليق العجلات على جهاز قابل للتحرك إلى أعلى بحيث تستقر المعدة على صينية الرمي. وعند التحرك تدار السبطانة 180 درجة لتستقر على قوائم الأخمص، وتنزلق السبطانة على مهد على شكل حلقة، ويحمل اسطوانات جهازي الرجوع والإعادة على امتداد جوانبه، ويوجد أجهزة توازن على كلا جانبي المهد. كما يوجد 3 أزواج من الدعامات الهوائية البارزة للتحكم في ارتفاع المدفع، ويمكن تدوير الحامل الكامل فوق العربة.

طواقم التشغيل

يقوم بتشغيل المدفع M198 طاقم مكون من 11 فرد عادة. يتألف الطاقم من قائد وقائد فريق ذخيرة ومدفعي ومدفعي مساعد وسائق نقل رئيسي و 6 جنود. أما الطاقم الجوي للمدفع هاوتزر M198 فيتكون من 9 أو 10 أفراد.

ويستغرق إعداد وتجهيز M198 لمهام إطلاق النيران ما يقرب من 6 دقائق.

النقل برا وجوا

ويستخدم الجيش الأميركي شاحنات من طراز M939 لجر الـM198. ويمكن سحب M198 بأمان بسرعة 8 كم/ساعة في الطرق الغير ممهدة، وبسرعة 40 كم/ساعة على الطرق الجانبية المحسنة، أو بسرعة 72 كم/ ساعة عبر الطرق الممهدة.

يمكن إنزال M198 بواسطة المظلات (الباراشوت) ، أو يتم تحميله بأحبال وخطاف تحت الطائرات Ach-47 Chinook أو CH-53 Sea Stallion.

يحتوي المدفع عيار 155 ملم لهاوتزر M198 على 39 أنبوب طويل، مما يجعل نطاقه فعالا بطول 22 كم مع المقذوف التقليدي، ويصل إلى 30 كم مع مقذوف تدعمه الصواريخ. يبلغ معدل إطلاق نيران M198 4 جولات/دقيقة كحد أقصى.

أكثر من نصف مليون دولار

حصل الجيش الأميركي على إجمالي 1300 من مدافع الهاوتزر، بينما ينتشر باقي الإنتاج في دول العالم مثل أستراليا والإكوادور وهندوراس والمكسيك والمغرب وتايلاند وباكستان والمملكة العربية السعودية والعراق ولبنان والبحرين والصومال وتونس.

تبلغ تكلفة الوحدة من M198 تحديدا 527,337 دولار، على الرغم من أنه اعتبارا من عام 2016 ، لم يعد متاحا وحدات جديدة من M198.



