أكبر محرك نفاث في العالم يوشك على الانطلاق

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات مدهشة لأول لحظات تحليق أكبر #محرك_نفاث في العالم، في بداية رحلاته التجريبية قبل أن ينطلق في الرحلات التجارية عام 2020.

وجاءت نتائج أول الرحلات التجريبية للنموذج الأولي مرضية، بعدما صادفت #جنرال_إلكتريك GE تأخيرا ناجما عن مشاكل تقنية، أدت إلى توقف التجارب التي كان من المقرر لها أواخر العام الماضي.

تم تركيب المحرك GE9X بالطائرة، جنبا إلى جنب مع محركات أصغر لكي يتمكن المهندسون من التحليق بالطائرة دون تعريض الركاب على متنها للخطر.

ويشتمل المحرك العملاق على مروحة ضخمة قطرها 3.5 متر، تتسق مع غرفة محرك بمساحة 4.5 متر.

وحلقت طائرة اختبار #بوينغ 747 خاصة من فيكتورفيل بكاليفورنيا، لمدة 4 ساعات بواسطة المحرك الجديد GE9X الذي تم تركيبه تحت جناحها الأيسر، الأمر الذي فرض أن تكون محركات الطائرة الـ3 الأخرى أصغر حجما.

وتمثل الرحلة بداية سلسلة اختبارات من المقرر أن تستمر لعدة أشهر قبل أن تقوم الطائرة بالتحليق بمحركها الجديد فقط في الربع الأول من العام المقبل.

أطول جناحي طائرة

وسيخصص المحرك لتشغيل طائرة بوينغ طراز 777X، التي يصل عرض جناحها إلى 71.8 متر، بما يجعله أكبر جناح طائرة في العالم، حيث يزيد طوله عن عدد 4 مقطورات شاحنات (بطول 16 مترا لكل منها) تصطف خلف بعضها بعضا.

وقامت شركة بوينغ بتطوير مفصلات على أطراف جناحي الطائرة 777X الضخمة، حتى يمكن طي المفصلات، لتقصير الجناحين بعد الهبوط، حتى تتمكن الطائرة من الحركة بسهولة على مدرجات المطارات، وهو أول تصميم من نوعه على أي طائرة تجارية في العالم.

وذكرت شركة بوينغ أن طول ذراع الجناح المفصلي يبلغ 3.66 متر، ويتم تأمينه بمحابس أقفال تحول دون فتح الذراعين أثناء الطيران.

وتتسع الطائرة 777-9X لما لا يقل عن 400 راكب، أي أكثر بـ34 راكبا من أقوى منافسيها وهي طائرة إيرباص A350-1000.

ويزيد عرض مقصورة 9X-777 بـ40 سم عن إيرباص A350-1000، بحسب بوينغ، ما يسمح بزيادة عرض مقعد الدرجة الإقتصادية ليصبح 46 سم.