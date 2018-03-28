بالصور.. صواريخ TOW مضادة للدبابات والمخابئ والبرمائيات

تقوم جيوش أكثر من 40 دولة باستخدام صواريخ TOW، من إنتاج شركة Raytheon Systems الأميركية. وتحقق منظومة TOW، وهي صواريخ ثقيلة مضادة للدبابات تتميز بفاعلية قوية ضد المخابئ والتحصينات وتدمير البرمائيات، نسبة مبيعات كبيرة حول العالم.

بحسب موقع " army-technology"، يتم استخدام صواريخ TOW في أكثر من 15000 منصة أرضية ومركبات ومروحيات في جميع أنحاء العالم، وتعد الصفقة الأحدث لشراء صواريخ TOW، التي تم الإعلان من خلال وزارة الخارجية الأميركية مؤخرا، والتي تزامنت مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، هي شراء المملكة السعودية لـ 6000 صاروخ من طراز TOW 2B بقيمة 670 مليون دولار أميركي.

تطوير منظومة تاو

تم تطوير منظومة صواريخ TOW 2، التي دخلت الخدمة في عام 1970، بشكل متوالي وبلغ إنتاجها أكثر من 650000 صاروخ.

وتشمل إصدارات الإنتاج للصواريخ TOW، النسخة TOW 2A (BGM-71E)، التي تم إنتاج وتسليم 118000 صاروخ منها منذ عام 1987. أما إصدار TOW 2B (BGM-71F)، الذي بدأ إنتاجه في عام 1991، فتم إنتاج وتسليم أكثر من 40000 صاروخ، بالإضافة إلى إصدارات TOW 2B Aero بعيد المدى وTOW 2A bunker buster (BGM-71H) المضاد للمخابئ.

للمركبات والمقاتلات

يمكن إطلاق صواريخ TOW من على الأرض وظهر المركبات المدرعة ومتن المقاتلات. عند وضعية الإطلاق من على الأرض يكون الصاروخ TOW مثبتا على حامل ثلاثي القوائم. ويمكن تركيب نظام صاروخ TOW على قواعد أحادية الأنبوب أو ثنائي أو رباعي الأنبوب على المركبات العسكرية مثل المركبة M901 المحسنة، وDesert Warrior وPiranha وLAV التابعة للبحرية الأميركية وDardo Hitfist وBradley M2/M3.

ويتم حمل الصاروخ TOW جوا، في جيوش 13 دولة على الأقل، حيث تم تسليم أكثر من 2100 وحدة وطائرات مروحية مزودة بصاروخ TOW تشمل AgustaWestland Lynx و AgustaWestland A129 وBell Textron 206L و UH-1 Hueyوالهليكوبتر Hughes 500MD وEurocopter Bo 105 والهليكوبتر الهجومية Textron AH-1 Cobra.

عناصر المنظومة

يحتوي الصاروخ TOW المضاد للدبابات على محرك ATK الصاروخي، من إنتاج شركة Alliant Techsystems الأميركية، والذي يعمل من خلال مرحلتين بالوقود الصلب. يقوم المُشغل، القائم على إطلاق الصاروخ، برؤية وتعقب الهدف من خلال أنظمة الرؤية التليسكوبية. ثم يرسل اشارات ارشادية عن طريق الكمبيوتر التوجيهي، وتنقل الاشارات من خلال سلكين، يتدليان من الجزء الخلفي من الصاروخ إلى نظام التحكم على متن الصاروخ. ويستخدم نظام التحكم Chandler Evans CACS-2 مُشغلات من نوع المكبس التفاضلي.

وتقوم شركة Aerojet، ومقرها ساكرامنتو بكاليفورنيا، بإمداد Raytheon بالرؤوس الحربية لمنظومة الصواريخ TOW، التي يتم تصنيعها في سوكورو، بنيو مكسيكو.

ويتم تزويد الصاروخ بمنصة حرارية عالية الكثافة، توفر مصدرا للتتبع بموجات طويلة من الأشعة تحت الحمراء ومنصة زينون للتتبع بموجات القصيرة. ويعطي نظام التتبع المزدوج قدرة مقاومة متزايدة ضد الوسائل المضادة للأشعة الضوئية الكهرو-بصرية وتحت الحمراء.

اختراق درع الدبابات ERA

تستخدم نسخة TOW 2A لاختراق الدبابات المحمية بالدروع (ERA). تم تجهيز TOW 2A برأس حربي ترادفي. وتقوم شحنة صغيرة بتفجير درع رد الفعل ERA بما يفسح المجال للشحنة الرئيسية للصاروخ لاختراق الدروع الرئيسية للدبابة المستهدفة.

المخابئ والتحصينات

قام الجيش الأميركي بتطوير الصاروخTOW 2A bunker buster (BGM-71H) ليقوم بشكل خاص بتدمير التحصينات الميدانية، والمخابئ والمنشآت الحضرية. يبلغ مدى نسخة bunker buster حوالي 3.75 كم.

TOW 2B المضاد للدبابات

يعمل الصاروخ المضاد للدبابات TOW 2B، في وضع الهجوم بإطلاق النار من أعلى لأسفل، وذلك على عكس الإصدارات الأخرى التي تعتمد على الهجوم المباشر. ويتميز باستشعار ثنائي للهدف صممته شركة Thales (تومسون–ثورن لإلكترونيات الصواريخ سابقا)، والذي يشتمل على مقياس دلالة يعمل بالليزر، وحساس مغناطيسي وقسم جديد للرأس الحربي، تنتجه شركة Aerojet.

يوجد تشابه للصاروخ TOW 2B مع الإصدار TOW 2A، ولكن بدون المجس القابل للتمديد. يتم تسليح TOW 2B برأسين حربيين، ينفجران في آن واحد، ولكن يتجه رأس حربي إلى أسفل، فيما ينحرف الآخر قليلا لتوفير احتمالات إضافية لتحقيق إصابة مؤكدة. وتم تصنيع الرؤوس الحربية من مادة الـ" تنتالوم"، التي تشتعل تلقائيا داخل الهدف الذي تم اصابته.

TOW 2B Aero بعيد المدى

يبلغ نطاق صواريخ TOW 2B Aero 4.5 كم وتقطع هذه المسافة خلال بضع ثوان، وهو مدى أطول مما يحققه TOW 2B والذي لا يزيد عن 3.75 كم.

تم إجراء تعديلين على TOW 2B في النسخة Aero حيث تم تركيب سلك أطول يتناسب مع بُعد المدى، بالإضافة إلى أنف ديناميكي جديد للسماح برحلة مستقرة يمكن التحكم فيها بطول النطاق البعيد المدى، مع استخدام نفس نظام الدفع في TOW 2B.

صاروخ TOW 2B RF اللاسلكي

وهو إصدار متطور للنسخة TOW 2B Aero، حيث تم تعديل المنظومة TOW 2B RF لتصبح لاسلكية. وتم إدخال التعديل عن طريق إحلال وصلة قيادة ترددية أحادية الاتجاه، محل وصلة الأسلاك. تتوافق النسخة RF، التي تحقق نطاقًا يصل إلى 4.5 كيلو متر، مع أجهزة الإطلاق والتشغيل الحالية.

منظومةITAS

حصلت شركة Raytheon على عقد إنتاج كامل في عام 1999 من الجيش الأميركي لنظام TOW المُحسن لدقة إصابة الهدف (ITAS)، والذي يستخدم منصة الإطلاق على ظهر المركبة المدرعة HMMWV أو صواريخ TOW المثبتة على الأرض. يستخدم نظام ITAS جهاز تصوير حراري يرتكز على مجموعة المستوى القياسي المتطورة SADA II)) ، وجهاز تعقب الأهداف بالليزر. يساعد ITAS على تحسين الأداء فيما يتعلق بنطاق التعرف على الهدف وزيادة احتمالات نجاح الإصابة.

وبين عامي 1999 و2003، قام الجيش الأميركي بمنح عقد لشركة Raytheon لاستئناف إنتاج نظام ITAS. وتم بموجبه، شراء 709 وحدة من أنظمة ITAS تم استخدامها في عمليات حرب تحرير العراق. كما قامت كندا في عام 2005 بشراء وحدات من منظومة ITAS لتجهيز مركباتها من طرازLAV III الجديدة المسلحة بصواريخ TOW.

TOW رفيعة المستوى

أما صواريخ TOW من طراز ETS، وهي اختصار لمنظومة تاو رفيعة المستوى، فهي ثمرة تعاون بين مجموعة من الشركات ضمت Raytheon و GM Delco وIndra الاسبانية وE.Falck Schmidt الدانمركية.

قامت الشركات الأربع بتطوير نظام TOW طراز ETS، بالاعتماد على ناقلة أفراد مدرعة دانماركية من طراز M113 تحمل صاريا مرتفعا مزودا بخزان يحتوي على قاذفة خفيفة الوزن و4 أنابيب إطلاق TOW. وتم إجراء اختبارات على التعديلات بنجاح في أحد مراكز تدريب الجيش الدانماركي.

وفي نفس الوقت، تواصلت عمليات تطوير صواريخ TOW في مسار موازي، بموجب عقد تم توقيعه بين شركتي Raytheon وThales في يونيو 2014، يقضي بإنجاز أعمال تطوير وتحديث خلال 27 شهر واتفاقية انتاج تنتهي في مايو 2019.