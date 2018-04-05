شاهد أسلحة "القتل الناعمة" تضرب الدرون بنجاح

يواجه الجيش الأميركي تهديدا جديدا غير متوقع، حيث تستطيع الطائرات بدون طيار "الدرون"، بما في ذلك الدرون المتوفرة تجاريا، التجسس على مواقع القوات الأميركية وشن هجمات ضدها. قام الجيش الأميركي بإجراء اختبارات على أسلحة من إنتاج شركة Raytheon المضادة للأنظمة الجوية بدون طيار C-UAS، وهما الميكروويف عالي الطاقة HPM والليزر عالي الطاقة HEL.

ونجح السلاحان معا في إحراق عدد 45 درون خلال تدريب الجيش الأميركي الأخير، بالإضافة إلى بعض قذائف الهاون، وفقا لمقال كايل ميزوكامي بموقع "Popular Mechanics".

مناورة FIX



جرت التدريبات التي أطلق عليها اسم "تجربة مناورة النيران المتكاملة MFIX، في فورت سيل، بأوكلاهوما. وشمل جانب من التدريبات تقييم أنظمة الأسلحة المضادة للدرون والمصممة للقضاء عليها وإلحاق الضرر بأنظمة تشغيلها.

ازدادت الهجمات، التي تم تنفيذها باستخدام الدرون أكثر فأكثر في الآونة الأخيرة، حيث شملت تدمير مستودع الأسلحة الأوكراني، تقدر قيمته بحوالي مليار دولار، فضلا عن قيام قوات #داعش الإرهابية باستخدام درون مدني، فيما قامت درون برصد المدفعية الروسية في شبه جزيرة القرم، كما شن سرب من طائرات بدون طيار هجوم ضد القوات الجوية والبحرية الروسية في سوريا.

ونظرا لانتشار الدرون تجاريا على نطاق واسع وسهولة الحصول عليه، فإنه من المتوقع أن يصبح أداة حربية ثابتة ودائمة، يمكن لكافة الأطراف استخدامها، بداية من العصابات المسلحة ووصولا إلى الجيوش النظامية الكبرى. وفي نهاية المطاف، سيواجه #الجيش_الأميركي الدرون في ساحة المعركة، سواء كان في هيئة قاذفة بدون طيار بدائية تقصف المواقع بالقنابل اليدوية، أو درون انتحاري محمل بالمتفجرات، أو أن يتم شن هجوما بالمدفعية، وفقا للإحداثيات والمعطيات، التي يتم رصدها بواسطة درون تجاري بريء المظهر.

نتائج إيجابية

ووفقا لشركة Raytheon، أسقط سلاح الميكروويف بالغ القوة، والليزر عالي الطاقة معا 45 درون في مجموعة مناورات نيران مكتملة، كما دمرت أيضا 6 منصات قصف بالهاون ثابتة. واشتبك الميكروويف عالي القوة مع العديد من أسراب UAS، وتم إصابة 2 إلى 3 طائرات بدون طيار في كل مرة، في حين تمكن سلاح الليزر عالي الطاقة من تدمير 12 درون.

ويطلق على كل من HPM و HEL اسم أسلحة "القتل الناعمة"، التي تسبب شلل أو تلف بالطائرات بدون طيار بدلا من تفجيرها بينما تتولى الجاذبية الأرضية إتمام باقي المهمة.

سلاح الميكروويف

يبث الميكروويف عالي القوة شعاعا من الموجات القصيرة تم تصميمها لإحراق أنظمة التحكم البدائية في الدرون، مما يؤدي إلى سقوطها وتحطمها قبل أن تصل إلى الهدف. ويسمح العمق البؤري وقطر الطبق، الذي يطلق الأشعة، بتحطيم عدة طائرات بدون طيار في آن واحد. ويتم تركيب سلاح الميكروويف عالي القوة على صندوق يشبه حاوية الشحن، مما يسهل نقلها وتحريكها.

الليزر

من ناحية أخرى، يوجه الليزر عالي الطاقة شعاعا ضيقا من الليزر تجاه الهدف. ويتوهج شعاع الليزر عبر مقدمة #الدرون، فيذيب الجسم البلاستيكي ويلحق الضرر بالهيكل. يتم تركيب الليزر عالي الطاقة على مركبة طراز Polaris ATV لضمان سرعة التنقل في ساحة المعركة.

قذائف الهاون مستقبلا

كما أبرزت اختبارات السلاحين HPM وHEL جانبا مثير للاهتمام، وهو القدرة على تدمير قذائف الهاون في الجو. ويمكن لليزر والميكروويف عالي القوة تدمير دفعات المدفعية قبل أن تقصف أهدافها، حيث تقوم الأشعة بتسخين بعد إطلاقها باتجاه الهدف فتنفجر قبل بلوغ الهدف. وتعد تلك التقنية الاعتراضية صعبة للغاية، لأنه سيتعين على نظام الرادار والتحكم في الحرائق أن يرصد ويتعقب ويطلق موجات الميكروويف أو أشعة الليزر ضد دفعة قذائف مدفعية، على مدى بعيد وبقوة كافية لتفجيرها قبل أن تبلغ أهدافها. وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن تصنيع هذه الأنظمة في الوقت الحالي، إلا إنه من المرجح أن تكون قيد التطوير، وستمتلك القوات البرية، للمرة الأولى، القدرة على إسقاط الصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون قبل أن تسقط على رؤوس أفرادها.