قصة صواريخ "ظل العاصفة" التي أطلقتها بريطانيا ضد الأسد

قامت 4 طائرات #سلاح_الجو_الملكي_البريطاني من طراز Tornado GR4، قادمة من قاعدة سلاح الجو البريطاني الملكي أكوتيري في قبرص، بإطلاق صواريخ #Storm_Shadow أو " #ظل_العاصفة " مستهدفة منشأة عسكرية - قاعدة صاروخية سابقة - على بعد 25 كم غرب حمص، يُعتقد أن الأسلحة الكيمياوية يتم تخزينها بها .

نفذت الـTornado البريطانية عملياتها جنبا إلى جنب و #قاذفات_قنابل أميركية طراز B1 بالإضافة إلى المقاتلات F15 وF16، ومقاتلات فرنسية من طراز Rafale حيث أطلقت الأخيرة 12 صاروخا على أهداف محددة.

الهجمات المخطط لها

وتعتبر صواريخ "ظل العاصفة" سلاحا بعيد المدى، يتم إطلاقه من الجو، ويتم تصميمه لتلبية المتطلبات الصعبة للهجمات المخطط لها مسبقًا ضد الأهداف الثابتة أو الثابتة ذات القيمة العالية.

ومن خلال القدرة على العمل في ظروف بالغة القسوة، يوفر صاروخ "ظل العاصفة" ميزة القدرة العالية للغاية على الضرب العميق تستند إلى نظام تخطيط مهم للمهام.

وبدأ تشغيل برنامج "ظل العاصفة" مع القوات الجوية البريطانية الملكية والقوات الجوية الفرنسية في عام 2003 في العراق ثم في ليبيا عام 2011. ويتم استخدام صاروخ "ظل العاصفة"، حاليا في 3 دول أخرى، مع طلبات شراء من كل من مصر والسعودية والإمارات، حيث تُمنح قدرة شن ضربات عميقة لا تضاهى.

ويتم إطلاق صواريخ "ظل العاصفة" من مقاتلات Tornado وRafale وMirage 2000 وفي المستقبل من Eurofighter Typhoon .

إن الصاروخ "ظل العاصفة"، هو بريطاني- فرنسي- إيطالي الصنع، من فئة صواريخ كروز cruise، التي تطلق من الجو.

يطلق عليه اسم "ظل العاصفة" في بريطانيا، أما الفئة التي تستخدم في فرنسا فتسمى (SCALP EG)، وهي اختصارا لـ (Système de Croisière Autonome à Longue Portée – Emploi Général) والتي تعني: ("صواريخ مواجهة جوالة طويلة المدى للأغراض العامة").

مواصفات "ظل العاصفة"

الوزن: 1300 كغم

الطول: 5.10 م

المدى: ما يزيد عن 250 كم.