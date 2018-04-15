قبيل ضربة سوريا.. مطاردة بين غواصتين روسية وبريطانية

كشفت مصادر عسكرية أن غواصة بريطانية تعرضت لمطاردة من نوعية "القط والفأر" من جانب غواصات وسفن حربية روسية، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا صنداي تايمز" البريطانية.

وأفادت المصادر أنه بينما كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تجري مشاوراتها، الأسبوع الماضي، حول ما إذا كانت ستشن ضربات ضد سوريا، بدأت المطاردات الدرامية تحت سطح مياه البحر المتوسط.

ويُعتقد أن الغواصة HMS Astute التابعة للبحرية الملكية البريطانية والمسلحة بصواريخ كروز Cruise، تعرضت لمطاردة من غواصة روسية يطلق عليها خبراء البحرية الغربيين اسم "الثقب الأسود" نظرا لصوت محركاتها الهاديء للغاية.

كما يُعتقد أن فرقاطتين روسيتين وطائرة مضادة للغواصات كانتا تبحثان عن الغواصة البريطانية أثناء مناورتها لوضع صواريخ "توماهوك" في نطاق يسمح بقصف أهداف عسكرية سورية.

وأشارت المصادر إلى أن الغواصة Astute أمضت عدة أيام في محاولة لتجنب الكشف عن مسارها وإقتفاء أثرها، حتى نجحت يوم الأربعاء الماضي من الوصول إلى وجهتها المستهدفة بمعاونة من دوريات تنظمها مقاتلات أميركية طراز P-8 المجهزة بأنظمة استشعار ترصد الغواصات كما يمكنها نشر الطوربيدات والصواريخ والألغام.

وطرحت المصادر البريطانية تساؤلاً عن مدى مشاركة الغواصة في الضربة الغربية ضد مواقع تابعة للنظام السوري، فجر السبت، حيث أن الغواصة لم تكن تحمل أكثر من 20 صاروخ Tomahawk.

تطوير وتدريبات

شهدت الغواصة Astute فترة تدريب وتطوير قدرات كبيرة، خلال العامين الماضيين، ودخلت الخدمة في البحرية البريطانية الملكية بعد اختبار جميع جوانب المعدات وطاقمها، مما يضمن أنها على استعداد للاستجابة لحالات الطوارئ مع الاستمرار في الإضطلاع بعمليات عالية الكثافة.

مواصفات Astute

إن الغواصة Astute، وتعني "الداهية"، تعمل بالوقود النووي بالمواصفات التالية:

الطول: 97 متر

الوزن: 7300 طن

الطاقم: 98

المحرك: محركين مائيين يعملان بالوقود النووي من إنتاج عملاق صناعة المحركات البريطانية Rolls Royce من طراز PRW2

أقصي سرعة: 56 كم/ساعة

أقصي عمق: 300 متر

قدرات التسليح

تم تسليح الغواصة Astute بـ6 أنابيب عيار 533مم و38 صاروخا تشمل طوربيدات Spearfish العملاقة و صواريخ Tomahawk البحرية block IV و التي تستطيع إصابة أهدافها من علي بعد 2000 كم. كما يمكن تزويدها برؤوس نووية.

وتمتاز هذه الفئة من صواريخ Tomahawk برابط بيانات ثنائي مع الأقمار الصناعية بما يمنح الغواصة Astute القدرة على تعديل مسار الصاروخ Tomahawk بعد إطلاقه لإصابة اهداف أخري.

نظام رؤية متطور

وتعتبر الغواصة Astute هي الأولى بين الغواصات البريطانية التي يتم تزويدها بأجهزة تصويرCCD وكاميرا حرارية متقدمة

مجهزة بجهاز سونار من طراز Thales Underwater Systems Sonar.