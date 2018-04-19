"سبيس إكس" تطلق صاروخا عليه تليسكوب لتعقب الكواكب

انطلق صاروخ من طراز "فالكون 9"، اليوم الأربعاء، في أول مهمة علمية بالغة الأهمية تقوم بها شركة "سبيس إكس" لحساب إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" وعليه تليسكوب فضائي تأجل انطلاقه يومين بسبب مشاكل في أنظمة توجيه الصاروخ.

وانطلق قمر الأبحاث من قاعدة كيب كنافيرال الجوية الساعة 6:51 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في مهمة مدتها عامان لرصد مزيد من النجوم السيارة وراء نظامنا الشمسي والتي ربما تكون عليها حياة.

وبعد دقائق من الإطلاق، انفصل المحرك الصاروخي عن الجزء العلوي بنجاح وعاد إلى الأرض ليهبط على منصة عائمة غير مأهولة بالمحيط الأطلسي.



وفي هذه الأثناء حلق التلسكوب، وهو أحدث ما طورته ناسا في مجال فيزياء الفضاء، نحو مداره ليبدأ مهمة تستمر عامين وتُكلف 337 مليون دولار لرصد مزيد من الكواكب وراء النظام الشمسي.



ويمثل إطلاق الصاروخ نقلة مهمة بالنسبة لشركة "سبيس إكس" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.