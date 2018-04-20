القارب "الخفاش".. مستقبل قوات البحرية الأميركية

طراز M80 Stiletto هو مركبة مستقبلية تابعة لأسطول البحرية الأميركية، تصنف تحت فئة المركبات الهجومية فائقة السرعة والمتقدمة تكنولوجيا.

تحاكي المركبة المتطورة متطلبات أي حروب مستقبلية للبحرية الأميركية، بحسب تقرير لشبكة "Fox News". ويتميز القارب "الخفاشbatboat " بقدراته الشبحية المتقدمة، بالإضافة إلى سرعته الفائقة وأبعاد هيكله، التي تؤهله لبلوغ مناطق لا تصل إليها باقي المركبات في أقصر مدة. ولهذه الأسباب يطلق أفراد البحرية الأميركية عليه اسم "batmobile" أو "batboat"، حيث يصنفونه بأنه إضافة بارزة لأسطول البحرية الأميركية.

مظهر فريد من نوعه

حازت المركبة "الخفاش"، بتصميمها ومظهرها الفريد من نوعه، على اهتمام واسع النطاق، بينما كانت تبحر داخلياً تمخر عباب نهر بوتوماك في طريقها إلى العاصمة الأميركية، تحديداً ناشيونال هاربور بواشنطن، قادمة من مربضها في قاعدة ليتل كريك بولاية فيرجينيا الأسبوع الماضي.

قامت شركة Knight & Carver بتصنيع القارب M80 Stiletto، بما يلبي كافة المتطلبات الصارمة لقوات العمليات الخاصة الأميركية المعروفة اختصارا باسم SEALs. ويستخدم الأسطول الأميركي هذه المركبة الرائعة لمجموعة واسعة من التطبيقات.

وقد تم الكشف مؤخراً عن أن المركبة M80 Stiletto تخبئ قاربا آخر في داخلها. وكشف العرض التجريبي أنه بعد وصول القارب الشبحي M80 Stiletto بالقرب شواطئ العدو بدون أن ترصده أي رادارات، فإنه يمكن فتح الباب الخلفي المنحدر في نهاية المركبة لينطلق منه زورق مطاطي قابل للنفخ (RHIB) محملا بـ12 من رجال قوات البحرية SEALs، من أجل التوغل السريع وإتمام المهمة.

تستخدم فرقSEALs في أغلب الأحوال زوارق من فئة V-hull مثل زوارق Zodiac RHIB من أجل سرعة الوصول إلى وجهاتهم وإتمام مهامهم.

ولكن على خلاف هيكل V-hull، يستخدم القارب M80 Stiletto زوارق M-hull، ذات مظهر فريد. يساعد هذا التصميم للهيكل على إبعاد المركبة عن الماء ويؤدي إلى تقليل 4 عناصر رئيسية: الأصوات الصادرة نتيجة إبحار الزورق، والسحب، ومدة الإعداد للانطلاق، وتأثير المياه على هيكل الزورق.

كما يوفر تصميم هيكل المركبة المتطور منصة تعزز درجة الثبات بما ييسر عمليات إقلاع وهبوط الطائرات بدون طيار.

السرعة وبلوغ الأهداف

يعتبر تصميم المركبة "الخفاش" مهم في تحقيق سرعات عالية والوصول للأهداف في أقصر مدة، ولتحقيق تلك الميزة تم استبدال المواد التقليدية المستخدمة مثل الفولاذ، بألياف الكربون. وتقدم المواد المتقدمة مميزات متعددة فهي أخف وزنا وتحتاج جهد أقل لمحركات الجر، وهما عاملان يمكن أن يؤديان إلى زيادة السرعة بشكل أكبر.

تبلغ أقصى سرعة للمركبة Stiletto 112 كم/ساعة، أو 60 عقدة، فضلاً عن ميزة الإبحار لمسافة حوالي 800 كم بخزان وقود واحد فقط.

وعندما يكون الغاطس قصيرا للغاية، أي لا يزيد عن حوالي 70 سم، فإن هذا يعني أن المركبة "الخفاش" أو Stiletto يمكنها الوصول إلى الأماكن التي لا تستطيع القوارب الأخرى الوصول إليها. بل ويمكن أن تبحر بسرعة في المياه الضحلة، وحتى الشعاب الضحلة. وتتواءم بشكل تام مع البيئات الصعبة، التي لا يمكن للسفن الأكبر حجماً في البحرية الأميركية الوصول إليها مثل المناطق الساحلية والنهرية.

أما في المحيطات المفتوحة فإن المركبة "الخفاش" تجمع بين هيكل M-hull وتصميم مركب هجومية، مما يمكنها أن تصل إلى سرعات عالية، والانطلاق بسرعات صاروخية عبر الأمواج، التي يزيد ارتفاعها عن 4 أمتار بدون مشاكل.

مواصفات فنية مستقبلية

يحمل القارب "الخفاش" على متنه ميزات مستقبلية، فبالإضافة إلى الطاقم المكون من 3 أفراد، يمكن لـ Stiletto حمل 12 من أفراد قوات البحرية الأميركية. ويبلغ طول القارب الخفاش حوالي 28 متراً وعرضه 12 متراً تقريبًا. وفي الداخل، ويتسع من الداخل لزورق يبلغ طوله حوالي 11 متراً.

أيضًا يمكن لـ Stiletto حمل بعض الطائرات بدون طيار، حيث يستخدم الجزء العلوي من سطح المركبة كمدرج إقلاع ثابت للطائرات بدون طيار.

كما يمكن أن تنطلق من الباب الخلفي المنحدر كل المركبات ذاتية القيادة سواء الطائرة أو التي تحلق فوق سطح الماء والغواصة منها. يسمح الباب الخلفي بإطلاق زورق مطاطي ذو هيكل خشن قابل للنفخ والطائرات بدون طيار بسرعة وسهولة.

تقنيات بالغة التعقيد

ومثلما هو معتاد في تجهيزات السفن الحربية الأميركية الكبيرة، فإن المركبة M80 Stiletto مزودة بـ"عارضة إلكترونية" رغم كونها أصغر حجما بكثير.

تم تجهيز المركبة M80 Stiletto بمعدات تناسب المهام المتحركة السريعة، مثل مركز القيادة المستقبلي العائم حيث تحتوي على شاشات مسطحة كبيرة تعرض كل المعلومات الضرورية حول ساحة المعركة.

يمكن دمج البيانات والمعلومات الواردة من الأقمار الصناعية، والخرائط التفصيلية بدقة شديدة، والبث المباشر من كاميرات فرق SEALs أثناء قيامهم بمهمة ما، ولقطات الفيديو التي يتم بثها من الطائرات بدون طيار التي تحلق في الأعلى، بالإضافة إلى بيانات الاستشعار عن بعد من الغواصات ذات القيادة، التي تستطلع أي تهديدات خفية تحت سطح الماء وأكثر في صورة واحدة كاملة.

خدمات لوكالة "ناسا"

يتم توظيف المركبة M80 Stiletto لأكثر من مجرد كونها وسيلة انتقال وتوصيل لفرق SEALs، في أغراض تبدأ من إزالة الألغام المخبأة تحت سطح المياه وتصل إلى استخدامها كمقر مركز تحكم وقيادة عائم.

تشارك أيضا المركبة "الخفاش" في مهام مكافحة المخدرات، بل واستعانت وكالة "ناسا" بالمركبة M80 Stiletto للمساعدة في مهام البحث عن والتقاط مركبة فضائية سقطت في المحيط الأطلسي.

ولا تزيد تكلفة المركبة الخفاش عن 10 ملايين دولار أميركي وهو مبلغ زهيد للغاية بالمقارنة بالسفن الحربية الكبيرة التي تقوم بمهام مماثلة لما يؤديه القارب "الخفاش"، فيما يعتبر مصدر إلهام للقيادة الأميركية لإعطاء الأولوية للابتكار الذكي والاستثمار في الفضاء القتالي المستقبلي لتلبية احتياجات التسلح جوا وبرا وبحرا.