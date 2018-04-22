تعرف على محرك جديد لدبابة شهيرة من العهد السوفيتي

في ظهور غير متوقع، تستعيد الدبابة الثقيلة من طراز T-35 ذات 5 أبراج مجدها السابق. فقد تم تزويد نسخة طبق الأصل من إصدار الدبابة T-35 ، التي يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية، بمحرك جديد يتيح للدبابة الحركة ببطء ولكن بثبات، بحسب موقع "روسيا اليوم".

قامت شركةUral Mining and Metallurgical Company (UMMC) ببناء نسخة الدبابة، لعرضها في متحف الشركة في فيرخنيايا بيشما، بمنطقة الأورال الروسية.

تاريخ الدبابة T-35

صنع الاتحاد السوفيتي عدد 60 دبابة T-35 في ثلاثينيات القرن الماضي. وشاركت هذه الدبابة المخيفة المظهر في العديد من العروض العسكرية، كما ظهرت صورها على الكثير من لافتات الدعاية السوفيتية، فى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية. وتحمل الميدالية السوفيتية والروسية، التي تُمنح "من أجل الشجاعة"، تحمل صورة مبسطة لتلك الدبابة الشهيرة.

مواصفات فنية

تباهي الدبابة الضخمة بـ3 مدافع، ونحو 6 رشاشات، ويبلغ وزنها 55 طناً، وكان يديرها ما يصل إلى 11 فرداً. تم تزويد الدبابة بمحرك للطائرات طراز V12 قوة 500 حصان.

نقاط الضعف

ويأتي على رأس الأسباب، التي أدت إلى وقف الاتحاد السوفيتي تصنيع الدبابة T-35، البطء الشديد حيث لم تزد سرعتها عن 10 كم/ساعة. كما كانت دروع الحماية متواضعة، فضلاً عن كونها عرضة للأعطال، ويتطلب تشغيلها طاقما كبيرا، بالإضافة إلى عدم وجود أجهزة اتصالات مما جعل من الصعب التواصل مع القيادة أثناء تنفيذ العمليات.