هكذا تشاهد كيف يعمل الإنسان على تغيير كوكب الأرض

يهدف موقع جديد على الإنترنت باسم EarthTime على إظهار الكيفية التي غيّر بها البشر كوكب الأرض بشكل جذري.

ويعكس موقع "إيرث تايم" تصورات لكيفية ذوبان الجليد أو حركة المهاجرين عبر الكوكب، في صور مأخوذة عبر الأقمار الصناعية.

ويستخدم الموقع الخرائط التفاعلية التي التقطتها الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) من عام 1984 إلى عام 2016.

ويقوم بدمج ذلك مع 300 موقع من البيانات الجغرافية والمكانية التي توفرها جهات كالبنك الدولي، بيركلي إيرث، والصندوق العالمي للطبيعة، وآخرين.

الهدف من البيانات

وتساعد هذه البيانات والخرائط في تحذير الناس ورسم صورة لما يمكن أن يكون عليه مستقبل بعض الأماكن في العالم، إذا ما استمر التدهور في البيئة والطبيعة بفعل الإنسان.

فعلى سبيل المثال، فمن المتوقع وبحسب ما توضح الصورة الزمنية، كيف يمكن فقدان جزء كبير من ولاية فلوريدا الأميركية، بفعل ارتفاع مستويات البحار، ذلك إذا ما استمر متوسط درجة الحرارة العالمية في الارتفاع بمعدله الحالي، وفقًا لتوقعات العلماء.

وهناك حالة أخرى تظهر زيادة تبيض المرجان، وهي الفترة التي تتحول فيها الشعاب المرجانية إلى اللون الأبيض، بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه وبالتالي تصبح عرضة للأمراض، ويتم تمييز المناطق التي حدث فيها ذلك باللون الوردي والأصفر في الخرائط.

الأنماط الاجتماعية

كما تلقى الخرائط الضوء على الأنماط الاجتماعية، من حيث توضيح البلدان التي يلجأ إليها المهاجرون وحركة اللاجئين في العالم بشكل عام.

وتم إنشاء الموقع من CREATE Labs في جامعة كارنيجي ميلون بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمات أخرى.