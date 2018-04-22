هل ستنهي الطباعة ثلاثية الأبعاد مأساة التشرد في العالم؟

تعتقد شركة طباعة ومنظمة غير ربحية أنها وجدت حلاً للفقر العالمي يتمثل بالمنازل المطبوعة بشكل ثلاثي الأبعاد 3D Printing، إلا أن النشطاء يحذرون من أن هذا الحل قد لا يكون بسيطاً كما يبدو، حيث تعاونت مؤسسة New Story الخيرية المكرسة لتوفير المأوى للمجتمعات الفقيرة مع شركة الطباعة ثلاثية الأبعاد ICON لتصميم منازل يمكن بناؤها باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد خلال أقل من يوم واحد وبتكلفة تصل إلى حوالي 4000 دولار.

وتم عرض أول منزل مطبوع بشكل ثلاثي الأبعاد لأول مرة خلال هذا العام ضمن مؤتمر ومهرجان South by Southwest، وبالرغم من أن شركة ICON تشير إلى أنها بنت نماذج أولية أخرى، لكن هذا المنزل الجديد يعد أول منزل صالح للعيش، بحيث تبلغ مساحة المنزل بين 55 و 75 متر مربع، في حين توضح الجمعية الخيرية إلى أن مشاريعها الأولى ستكون في المناطق الريفية في أميركا الوسطى.

وتبعاً لبساطة المنزل فإن السؤال الذي يطرح نفسه يتمحور حول هل هذا المنزل يشكل حلاً يساعد في تخفيف حدة الفقر في المدن الأميركية الكبرى على سبيل المثال، إذ وفقا ًلتقرير صادر في عام 2017 عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من بعض أشكال التشرد في الولايات المتحدة حوالي 554 ألف شخص، ويتركز نصف هؤلاء الأشخاص في خمس ولايات.

تجدر الإشارة إلى أن تكنولوجيا طباعة المنازل ثلاثية الأبعاد ليست جديدة، إذ قامت شركة Apis Cor الواقع مقرها في سان فرانسيسكو خلال العام الماضي بطباعة منزل أكبر بكثير خلال 24 ساعة باستخدام مواد مطابقة تقريبًا للمواد المستعملة في طباعة المنزل الجديد، حيث بلغت تكلفة طباعة المنزل في ذلك الوقت أكثر من 10 آلاف دولار، وتتباهى Apis Cor بأول طابعة محمولة ثلاثية الأبعاد في العالم يمكن نقلها بسهولة.

وقال Jason Ballard، الشريك المؤسس لشركة ICON إن طابعة الشركة ثلاثية الأبعاد يمكن نقلها من قبل شخصين فقط، وقال أيضاً إن شركته تتوقع أن يتجاوز مستوى الطاقة والراحة في المنزل معايير البناء التقليدية، وذلك بفضل المواد والأنماط الخاصة.

ويتواجد في الوقت الحالي العديد من المشاكل المتعلقة بهذه الفكرة على المستوى التقني، إذ أوضحت مجلة MIT Technology Review الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT أن الفكرة القائلة بأن الطابعات ستقوم بإخراج المنازل بشكل موثوق به هي حالمة، حيث أن الفكرة كانت موجودة منذ سنوات، والطابعات أو المنازل دائمًا ما تواجه مشكلات في الأجهزة، وأن الغرض من منازل مثل هذه هي أن تكون مؤقتة وليست منازل دائمة.

ويمكن لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أن تعطي دفعة كبيرة لصناعة البناء والتشييد التي تعتبر بطيئة حالياً، وتحاول الشركات العاملة في هذا المجال تطوير عملها حتى يمكن لأي شخص الحصول على مكان للعيش فيه، وذلك عبر تقنية الطابعات ثلاثية الأبعاد الثورية والصغيرة بما فيه الكفاية لنقلها، كما تساعد مثل هذه التقنية على تخفيض تكاليف الجمع والنقل والبناء، بحيث يمكن الحصول على مكان للعيش صديق للبيئة وبأسعار معقولة جداً.