ارتفاع صادرات الطيران الروسية بنسبة 50٪ تقريبا

ارتفعت صادرات معدات الطيران الروسية بنسبة 46% في عام 2017 مقارنة بالعام السابق، وفقا لآخر تقرير صادر عن وزارة التجارة.

وفي نفس الوقت، حققت مستويات الإنتاج في قطاع صناعة الطائرات ومستلزماتها نموا بنسبة 12% ليبلغ ما يعادل 7.538 مليار دولار.إنتاج 2017 و2018، قام المنتجون الروس ببناء وبيع 133 طائرة و213 طائرة مروحية، بما في ذلك طائرات الركاب سوخوي طراز SSJ-100 والطائرة المقاتلة ذات المحركين والمقعدين سوخوي من طراز Su-30SM، والمقاتلة متعددة المهام سوخوي من طراز Su-25M2 وغيرها من الطائرات العسكرية والمدنية الأخرى في عام 2017.

وتتوقع وزارة التجارة الروسية أن يتم إنتاج 135 طائرة و 234 طائرة مروحية في عام 2018.

زيادة الدعم الحكومي

ومن المرجح أن تزداد المساندة المالية من جانب الحكومة الروسية لقطاع صناعة الطائرات في العام الجاري بنسبة 10%، بحيث تستثمر الحكومة أكثر من 970 مليون دولار أميركي.

كما أعلنت الوزارة عن نجاح تجارب اختبار طائرات Irkut طراز MC-21 روسية الصنع، التي بدأت في مايو الماضي.

منافسة بوينغ وإيرباص

وتصل سعة الطائرة إلى 211 راكباً كحد أقصى، وتأمل أن تتنافس مع الطائرات النفاثة متوسطة المدى مثل Boeing 737 MAX و Airbus A320neo و Comac C919 الصينية الصنع.