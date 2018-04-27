هذه أول صورة للجليد على سطح المريخ

نشرت وكالة الفضاء الأوروبية الصورة الأولى التي التقطتها مركبة "تريس غاز أوربيتر" والتي تظهر فوهة واسعة على سطح #المريخ والتي يغطي الجليد حافتها.

وجمع العلماء ثلاث صور لفوهة كوروليف تم التقاطها من ارتفاع 400 كيلومتر في 15 ابريل/نيسان الحالي.

وقال رئيس فريق البحث نيكولاس توماس أمس الخميس إن الألوان في الصورة التي التقطت تم تعديلها أيضا لتشبه تلك التي تظهر للعين البشرية.

والكاميرا المستخدمة هي واحدة من أربع كاميرات على متن المركبة المدارية، مصممة للبحث عن الغازات مثل "الميثان" التي يمكن أن تشير إلى نشاط بيولوجي أو جيولوجي على المريخ.

وقال توماس إن الكاميرا ستسمح للعلماء بتفتيش المناطق التي توجد بها الغازات ومراقبة المريخ بحثا عن علامات التغيير والمساعدة في استكشاف الكوكب بحثا عن مواقع الهبوط في المستقبل. ويطمح الأوروبيون للهبوط في المريخ بحلول مارس/آذار 2021. وقد تحطمت مركبة تجربة أوروبية على سطح المريخ في مارس/آذار 2016.