الدبابة الشبح.. الأولى على العالم بولندية الصنع

تدخل الخدمة في العام الجاري الدبابة الخفيفة من طراز PL-01 ، التي تقوم بتصنيعها شركة Obrum البولندية بدعم من شركة BAE Systems.

تم بناء دروع الدبابة PL-01 من طبقة قشرية مصنوعة من سبائك السيراميك والألياف الصناعية المقاومة للحريق والرصاص، علاوة على طبقة طلاء مدرعة توفر نطاقا كاملا من الحماية ضد مجموعة متنوعة من القذائف وأجهزة التفجير الارتجالية والألغام الأرضية.

محرك قوي وقدرة على التخفي

وبحسب موقع pocket-lint، تم تدعيم الدبابة PL-01 بمحرك قوة 940 حصان يمنح الدبابة، التي تزن 35 طنا، سرعة قصوى تصل إلى 75 كم/ساعة لمدى 500 كم.

وتعتبر تقنية التخفي هي أهم مميزات الدبابة PL-01. وتعد دبابة PL-01، التي تنتمي إلى الجيل الخامس الشبح، أول مركبة مدرعة في العالم غير مرئية عملياً لأنظمة الكشف بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة الرادار.

تقنيات متقدمة ومدافع فتاكة

تضم الدبابة أحدث التقنيات المتنوعة التي تجعلها الدبابة الشبح الأكثر تطوراً في العالم، حيث تم تجهيزها بنظام إدارة معارك متقدم وأنظمة لتقليل البصمة الحرارية، فضلاً عن تسليحها بمدفعين، الأول من عيار 120 مم يعمل بالتحميل الأتوماتيكي، والثاني رشاش عيار 7.62مم.