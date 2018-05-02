تعرف على رصاصة سحرية تغير مسارها وتتبع هدفها

يجري تطوير طلقة رصاص سحرية عيار 50 يتم توجيهها بأشعة الليزر تدعى "EXACTO"، بواسطة وكالة مشاريع الأبحاث المتطورة الدفاعية الأميركية DARPA.

وأفادت آخر المعلومات حول تطوير الرصاصات EXACTO بنجاح تجارب قدرة الرصاصة على تغيير الاتجاه في منتصف مسارها نحو الهدف بحيث تتمكن من تتبع الهدف إذا تغير مكانه أو اتجاهه، وفقا لموقع "China Topix".

وتعد EXACTO وهي الأحرف الأولى لكلمات "الدقة المتناهية في إتمام المهام المكلفة بها" بالإنجليزية، أول رصاصة موجهة ذات عيار صغير في العالم.

مراحل التطور

تم إزاحة الستار لأول مرة عن الرصاصة EXACTO في عام 2014، ووصفتها وكالة DARPA آنذاك بأنها ذخيرة أسلحة صغيرة التي تنطلق في أعقاب شعاع ليزر باتجاه هدف ثابت، وأوضحت الوكالة أن الهدف من تطوير هذا النوع من الرصاصات ذات العيار الصغير هو زيادة قدرة الفتك لدى القناصة الأميركيين في ساحة المعركة.

وفي عام 2016، نجحت DARPA والجيش الأميركي في اختبار قناصة بالرصاص من عيار 50، التي غيّرت الاتجاه في منتصف الرحلة في استجابة وتفاعل مع تحركات الهدف.

قناصة الجيش الأميركي

وأشارت DARPA إلى أن قناصة الجيش الأميركي، الذين يواجهون أهدافاً متحركة في ظروف غير مواتية مثل الرياح العاتية والتضاريس المتربة التي توجد عادة في دول مثل أفغانستان، أتيحت لهم ميزات إضافية كبيرة عند استخدام التكنولوجيا الحالية.

وأضافت DARPA أنه من المهم للغاية "أن يكون القناصون قادرين على ضرب الأهداف بشكل أسرع، وبدقة أفضل، حيث إن أي رصاصة لا تصل إلى هدف معين تخاطر في نفس اللحظة بسلامة القوات من خلال الإشارة إلى وجودها وربما فضح موقعهم".

إصابات ناجحة

وقالت DARPA إن رصاصات EXACTO ونظام التوجيه البصري الخاص بها الذي ينقل الصورة في الوقت الفعلي يساعدان في تعقب المقذوفات وتوجيهها إلى أهدافها عن طريق التعويض عن الطقس والرياح والحركة المستهدفة والعوامل الأخرى التي ربما تمثل عائقا أمام تحقيق إصابات ناجحة".

وقالت DARPA يهدف برنامج EXACTO إلى "إحداث ثورة في دقة ومدى البندقية من خلال تطوير أول رصاصة ذات عيار صغير والأولى على الإطلاق، التي يتم توجيهها عند بعد".

تفوق نهاراً وليلاً

وتوضح DARPA أن البرنامج الجديد يسعى لإحراز تفوق في عنصري الذخيرة وتقنيات مدى الرؤية نهارا وليلا على أنظمة القنص الحالية، حيث يجمع النظام بين الرصاصة المناورة ونظام التوجيه في الوقت الحقيقي لتتبع وتوصيل قذيفة إلى الهدف، مما يسمح للرصاصة بتغيير المسار أثناء الطيران للتعويض عن أي عوامل غير متوقعة قد تؤدي إلى انحرافها عن المسار".

وتشتمل المرحلة الثانية من برنامج EXACTO على تصميم وتكامل وعرض لضوابط التحكم في الطيران ومصادر الطاقة وأنظمة التوجيه البصري وأجهزة الاستشعار.

سر محصن

وذكرت DARPA أن المرحلة التالية للبرنامج تتضمن اختبارا على مستوى الذخيرة الحية، وتحليلا للتقنيات بهدف تحسين الأداء وتعزيزه.

وتقوم شركة Teledyne Scientific & Imaging LLC، ومقرها كاليفورنيا، بإدارة برنامج رصاص EXACTO بتكليف من وكالة DARPA، التي تفرض سياجا حديديا وتحصينات حراسة مشددة على أسرار تقنية تغيير طلقات الرصاص اتجاهها بعد إطلاقها.