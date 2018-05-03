أين اختفى الدلفين الزهري ودلفين توكوسي؟

تتراجع أعداد نوعين من #دلافين_المياه_العذبة في الأمازون ما قد يؤدي إلى اندثارهما في حال لم تتخذ إجراءات صارمة تمنع صيدها، على ما جاء في دراسة جديدة.

وكان هذان النوعان منتشرين بوفرة في حوض الأمازون وهما #الدلفين_الزهري و #دلفين_توكوسي إلا أن أعدادهما تراجعت بالنصف في كل عقد منذ العام 1994 على ما جاء في خلاصات علماء برازيليين نشرتها مجلة "بلوس وان".

ويفيد هؤلاء الخبراء أن دلافين المياه العذبة تُصطاد أكثر فأكثر لاستخدامها كطعوم، الأمر الذي يهدد استمراريتها خصوصا أن الإناث منها لا تحمل إلا بصغير واحد كل أربع إلى خمس سنوات.

ويصطاد الدلفين الزهري من أجل لحمه ودهنه اللذين يستخدمهما الصيادون من أجل جذب أسماك السلوريات التي تلقى إقبالا متزايدا على ما أظهرت الدراسة.

وتستند الدراسة إلى بيانات جمعت على مدى 22 عاما في محمية ماميراو في البرازيل التي تعتبر قلب موطن هذه الدلافين. وقد أجريت عمليات رصد شهرية بين العامين 1994 و2017.

وأشارت الدراسة إلى أنه بالوتيرة الراهنة يتراجع عدد الدلافين الزهرية بالنصف كل عشر سنوات، ودلافين تكوسي كل تسع سنوات. وهذه أول دراسة تورد أرقاما حول تطور دلافين المياه العذبة في الأمازون.

وأعرب الباحثون عن قلهم الشديد من هذه النتائج.

ويصنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة دلافين المياه العذبة حتى الآن في فئة "بيانات غير كافية" بسبب النقص في الإحصاءات للتمكن من تقييم التهديد الذي يحدق بها.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الدلافين تحظى بحماية قانونية في حوض الأمازون، لكن ينبغي السهر على احترام تطبيق التشريع بشكل أفضل.