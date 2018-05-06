للتغلب على برودة الشتاء.. حذاء ذكي لتدفئة القدمين

يعاني الكثير من الناس من برودة القدمين خلال فصل الشتاء، ويلجأ البعض إلى ارتدا ء الجوارب السميكة في محاولة للحصول على الدفء، وهذا السبب جعل رجلا تركيا يدعى جعفر باران في التفكير وتطوير حذاء شتوي ذكي يمكنه من تدفئة القدمين بواسطة جهاز قابل للشحن.

ويتميز الحذاء بأنه مزود بجهاز تدفئة قادر على تدفئة الأقدام لمدة تتراوح بين 4 - 8 ساعات دون قيود في حركة الشخص، ويتيح له إمكانية المشي والجري بأريحية تامة.

وقال باران ذو ال 72 عاما في حديث لـ"العربية.نت"، إن مهنته الأساسية هي تصفيف الشعر للسيدات، وإن اهتمامه بالعلوم والتكنولوجيا بدأ عقب تقاعده.

وأضاف أنه استطاع تطوير الحذاء بعد جهد استمر 3 سنوات ونصف السنة، مشيرا إلى أن الدعم الأكبر تلقاه من زوجته المصابة بمرض السرطان.

ولفت إلى أن الحذاء يتميز بأنه أخف وزنا من أمثاله في أوروبا، وأن بطارياته يمكن أن تعمل لمدة 8 ساعات.

وأكد أنه طور الحذاء بهدف استخدامه في بعض المهن، خصوصا من يعملون في ظل ظروف شتاء صعبة.

يذكر أن العاصمة التركية أنقرة شهدت، أمس السبت، أمطاراً غزيرة أدت إلى إصابة 6 أشخاص، وغمرت الشوارع بالسيول الموحلة، في ظاهرة "تحصل مرة كل 500 سنة"، على حد وصف مسؤول محلي.

وقال رئيس بلدية أنقرة، مصطفى تونا، في تصريح لشبكة "أن.تي.في" الإخبارية: "هذه كارثة طبيعية. لا خسائر في الأرواح، لكن 6 أشخاص أصيبوا بجروح"، مشيراً إلى وقوع "أضرار مادية كبيرة".