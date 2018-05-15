صور.. هل يمكن أن نتخلص من المطارات التقليدية؟

لابد أن #المطارات للبعض كريهة وتثير الضيق بالانتظار والإجراءات والازدحام البشري، وربما كانت محطات القطارات والحافلات أرحم منها.

لكن ماذا لو تجاوزنا كل ذلك، وكان بالإمكان فقط استخدام الهاتف الذكي لطلب تاكسي أوبر الطائر؟ ومن ثم قفزنا على متن الطائرة مباشرة.

لكن هل يمكن أن يحدث ذلك بوجه السرعة، كما نتخيل؟

علي أي حال فشركة #أوبر لديها رؤية مستقبلية في هذا الإطار، قامت بطرحها في مؤتمر تطوير أوبر 2018 في 8 مايو/أيار.

وقامت الشركة باستضافة ستة مهندسين معماريين لرسم تصوراتهم لما سيكون عليه شكل التاكسي الطائر في المستقبل. فما الذي تمخض عنه هذا اللقاء؟

مطارات المستقبل

جاءت أفضل التصميمات من شركة الهندسة المعمارية "كورغان"، التي عرضت تصميمًا لمطار رأسي، يصلح لـ 1000 تاكسي جوي ويهيئ لها الإقلاع والهبوط.

ويكشف نموذج المشروع عن مبنى له ارتباط بالبنية الأساسية للمدينة كلها، في التصور المستقبلي لها.

كما يضم جميع الاحتياجات من المكاتب لعقد اجتماعات العمل والتسوق لتوفير الاحتياجات وبالطبع المطاعم.

هذا المطار الرأسي لا يقوم على المدرجات التقليدية الأفقية، وقد أطلق عليه الـ "ميغا سكاي بورت".

وليس على المسافر سوى استخدام الهاتف الذكي والانطلاق إلى المطار، ليسافر على الفور عبر التاكسي الذي سيكون في انتظاره.

التحدي القائم

لكن الفكرة تقوم على نشر هذه الوحدات أو المطارات الجوية في المدينة، بحيث لا تكون مركزية أو واحدة فقط، ما يجعل الأمر أكثر سهولة.

وقد يرى هذا أمرا شاقا لأن المدن سوف تصبح ضيقة، ما يتطلب تدخل أباطرة العقارات لإمكانية توظيف سطوح الكثير من البنايات مستقبلًا لتكون مطارات جوية مرتبطة بشبكة الطرق في المدن كما في الرسومات النموذجية المرفقة.

وتبدو هذه النماذج المستقبلية لا تصدق، لكن الطريق يبدأ بالخيال، وهذه الأفكار التي تم عرضها بداية مشروع طويل وممكن.