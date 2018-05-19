علماء يطورون الكاكاو جينياً لضمان إنتاج الشوكولاتة

يتعرض ما بين 20 و30% من الإنتاج العالمي من الكاكاو للتلف سنوياً، بسبب الأمراض التي تصيب هذا النبات الذي يستخدم في صنع #الشوكولاتة.

ويعتقد علماء النبات من جامعة ولاية بنسلفانيا أنهم قد توصلوا إلى حل علمي يضع حداً لهذه الخسائر التي تتعرض لها محاصيل #الكاكاو بسبب الأمراض التي تصيبها، وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت نتائج الدراسة العلمية التي تمت في جامعة بنسلفانيا إلى أنه يمكن استخدام أداة الجينية CRISPR-Cas9 للمساعدة على تكاثر أشجار الكاكاو عن طريق زيادة قدرتها على مقاومة الأمراض.

يذكر أن شجرة الكاكاو تنمو في المناطق الاستوائية، وتنتج حبوب الكاكاو التي تعتبر المادة الخام للشوكولاتة.

والحجم الاقتصادي لصناعة الشوكولاتة يقدر بعدة مليارات من الدولارات، بينما تتكل البلدان المنتجة للكاكاو على هذه النبة لدعم اقتصادها.

يقول الباحث الرئيسي في الدراسة أندرو فيستر: "في غرب إفريقيا يمكن أن يؤدي تفشي الأمراض الفطرية إلى تدمير كل ثمار الكاكاو في مزرعة واحدة.. ولأن الأمراض هي مشكلة مزمنة للكاكاو، كان تحسين مقاومة هذه النبة الأمراض أولوية للباحثين".

يذكر أن أداة CRISPR التي سيتم استخدامها لتحسين إنتاجية محصول الكاكاو، هي طريقة لتعديل جينوم كائن حي عن طريق تقديم إنزيم يقطع الحمض النووي، ومسمى Cas9، إلى منطقة مستهدفة من الحمض النووي.

واختبر الباحثون هذه التقنية على أوراق الكاكاو. ثم قاموا بتعريض الأوراق لمرض نباتي، وأظهرت الأوراق مقاومة متدرجة للمرض.

وقال كبير الباحثين، مارك جيلتينان، أستاذ البيولوجيا الجزيئية النباتية، ورئيس برنامج أبحاث الكاكاو، الذي تدعمه جامعة بنسلفانيا: "لقد طور مختبرنا عدة أدوات لتحسين الكاكاو، والـ CRISPR تعتبر مجرد واحدة من الأدوات".

وتابع: "لكن بالمقارنة بالاستنبات التقليدي والتقنيات الأخرى، فإن CRISPR تعمل على تسريع العملية، وهي أكثر دقة. وذلك لأنها فعالة بشكل مذهل في استهداف الحمض النووي الذي تريده، وحتى الآن لم نكتشف أي تأثيرات تبعدنا عن الهدف".