شاهد سيارة تتحدى طائرة.. كيف سحبت بوينغ 787 الضخمة؟

استعراضاً لقوتها كسيارة كهربائية قامت المركبة #تيسلا "موديل إكس" بسحب طائرة من طراز بوينغ 787 تابعة للخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" في مدرج بمطار ملبورن.

ولكن هل يمكن لأي سيارة أخرى سحب طائرة بهذا الحجم، وما هي العوامل التي تحدد إمكانية القيام ذلك؟

وزن الإقلاع الأقصى للطائرة طراز #بوينغ 787 هو 254 طناً، ولكن الطائرة التي تم سحبها كانت فارغة وكان وزنها 130 طناً فقط، والوزن لا يشكل فارقاً كبيراً في هذا الأمر، حيث إنه إذا كانت هناك قوة واحدة مؤثرة على جسم ما فإنها ستعمل على تغيير سرعة هذا الجسم ولكن سرعة حركته ستكون أقل كلما كان وزنه كبيراً.

عند القيام بسحب طائرة بمثل هذا الحجم يجب أيضاً الأخذ في الاعتبار قوى الاحتكاك الناتجة من دوران إطار الطائرة حول محوره، والأخرى الناتجة من ملامسة إطار الطائرة لأرض المدرج.

هل تستطيع أي سيارة بخلاف تيسلا Model X القيام بسحب طائرة؟

يعتبر عزم الدوران Torque هو الاختلاف الرئيسي بين محركات #السيارات التي تعمل بالكهرباء والتي تعمل بالوقود التقليدي.

عزم الدوران هو الذي يحدد كيف يمكن للمحرك أن يقوم بجعل إطارات السيارة تدور وبالتالي اندفاع السيارة للأمام نتيجة لدوران الإطارات، وسيارة Model X تستطيع إنتاج عزم دوران قيمته 660 نيوتن/متر، بينما سيارة أخرى رياضية ستكون في حدود 346 نيوتن/متر فقط غالباً.

بالإضافة لقيمة عزم الدوران يجب الأخذ في الاعتبار وزن السيارة التي تقوم بسحب #الطائرة، لأنه لو كان وزن السيارة خفيفاً فلن تستطيع سحب الطائرة أو تحريكها.