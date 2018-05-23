بندقية رماية جديدة طراز AR أداء ممتاز بسعر زهيد

تبرز أحدث إصدارات شركة Ruger لصناعة #الأسلحة_النارية في #البندقية_AR-556 متعددة الأغراض، التي تضيف جديدا للتشكيلة المتنوعة من سلسلة AR-Platform.

ويقول براندون تريفينو، مدير إنتاج شركة Ruger، إن العديد من ميزات البندقية تتماشى مع متطلبات سوق المنافسات التابعة لجمعية الرماية العملية في الولايات المتحدة.

وتتطلب هذه المنافسات من المتسابقين الانتقال بين مجموعة من البنادق والمسدسات وبنادق الصيد أو أي أنواع أخرى من الأسلحة النارية، والتي تشترك أحيانًا في أهداف من مجموعة متنوعة من مواقع إطلاق النار.

تشبه البندقية AR-556 متعددة الأغراض التكوين الأساسي للبندقية من نمط M4، من طراز Ruger AR-556، ولكنها توفر ميزات إضافية فائقة في مقابل زيادة طفيفة في السعر.

تسمح الخزنة عيار 5.56 المعتمد من الناتو باستخدام كل من ذخيرة 5.56 وكذلك ذخيرة ريمنجتون عيار 2230..

أما ماسورة البندقية المسننة ذات الـ 18 بوصة والخالية من الطرح، فهي مزودة بمطرقة، وطلاء معدني أسود اللون (ميلونيت)، وتأتي مزودة بفرملة فوهة، للمساعدة في مواجهة ارتداد السلاح، وميل الأنبوبة للقفز.

وفي نهاية الماسورة توجد فوهة مضلعة من الداخل، بلولبة من 1: 8، بما يساعد على تحسين دقة التصويب.

يعد نظام الغاز الكامل الطول فريدا من نوعه إلى حد ما، كما أنه بالإضافة إلى فرملة الفوهة، يقلل أيضا من الارتداد، مما يُحسِّن بشكل مثالي درجات التصويب ودرجات التنافس.

تزن البندقية 3.23 كغم، ويوضح تريفينو، أن هذا الوزن يعتبر الأخف كما أنه يعطي مزيدا من القدرة على المناورة في مسابقات "الجري والتصويب".

يتيح الغطاء اليدوي الرفيع مقاس 15 بوصة فوق البرميل إمكانية الحصول على دعم مؤكد ومريح، أو كمحطة أمامية لمنع يد الرامي من الوصول إلى مجموعة الرؤية الأمامية الساخنة.

وتشمل المجموعة عدة الفرد لتكوين مجموعة أدواته حسب رغبته، وكذلك غيرها من قضبان التعريف الأوسع، المعتادة باتجاه عقارب الساعات 3:00 و6:00 و9:00 مع فتحات إضافية على أوجه الزاوية بالقرب من الفوهة.

وبدلا من البصريات التقليدية، تم تزويد البندقية بوسائل بصرية طراز Flir ThermoSight Pro Series ThermoSight Pro، التي تقدم صورًا حرارية رائعة ونظيفة في مشاهد ضوء النهار المنخفض، وكذلك في الظلام الدامس. كما تم تجهيزها بتقنية تسجيل الفيديو المنشط، المسجل براءة اختراعها باسم FLIR. وتعتبر مجموعة FLIR ThermoSight Pro Series إضافة مثالية لأي منصة سلاح صيد. يتم إقران إشارة الفيديو غير المضغوطة مع شاشة عالية الوضوح للكشف والتصنيف الأفضل في الساحة.