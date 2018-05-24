في سبق جديد.. رادار سوخوي يكشف أحدث طائرة شبح صينية

تمكنت مقاتلة Sukhoi من طراز SU-30MKI تابعة لسلاح الجو الهندي من الكشف عن أحدث طائرة صينية من طراز Chengdu J-20، والتي من المفترض أن تكون طائرة شبح من الطراز الأول، تابعة للجيش الصيني، بحسب ما ذكره موقع "Indian Defence Research Wing".

وحصل ذلك، عندما كانت الطائرات الصينية الجديدة تقوم بجولة تدريب تضمنت التحليق فوق جبال التبت، فتمكن الطيارون الهنود الذين كانوا يستقلون مقاتلات سوخوي من طراز Su-30MKI روسية الصنع من اكتشافها وتتبعها من المجال الجوي الهندي.

وصرح قائد القوات الجوية الهندية أروب شاها أنه "يمكن لرادار سوخوي رؤية الطائرات الصينية من طراز J-20، ما يعني أن الطائرات الصينية الجديدة ليست غير مرئية". كما قال إنه لا توجد حاجة إلى تكنولوجيا خاصة للكشف عن طراز J-20، حيث سيمكن اكتشاف هذا الطراز بواسطة محطات الرادار العادية.

تاريخ تطوير Chengdu J-20

ودخلت طائرات Chengdu J-20 الصينية في مراحل التطوير والتنمية منذ عام 2002، واشتملت تلك المراحل على استخدام تكنولوجيا الشبحية.

كما تم إدخال الطائرة في الخدمة في مارس 2017، مع 9 نماذج أولية ووحدتين ما قبل التسلسل تم بناؤهما حتى الآن. وأعلنت بكين مؤخرا عن نجاح J-20 في إكمال أولى تدريباتها البحرية.

المقاتلة Su-30

أما مقاتلة Sukhoi من طراز SU-30 والتي استعادت سمعتها ومكانتها مجددا خلال فترة وجيزة، فبعدما أفادت وزارة الدفاع الروسية أن سبب حادث تحطم طائرة Sukhoi من طراز Su-30SM الروسية فوق البحر المتوسط بعد إقلاعها من قاعدة حميميم الجوية في سوريا، وفقا للمعلومات الأولية، يمكن أن يكون دخول طائر في محرك طائرة، عادت لتتصدر المشهد بقدراتها وأغراضها المتعددة.

يذكر أن المقاتلة من طراز Su-30، والتي يطلق عليها حلف الناتو اسم: Flanker-C، هي مقاتلة ذات مقعدين. تم تطويرها في أواخر الثمانينات من القرن الماضي بواسطة مكتب تصميم Sukhoi على غرار نموذج مقاتلة التدريب طراز Su-27UB.

وتم تصميم المقاتلة الثقيلة Su-30 لإنجاز مهام تحقيق التفوق الجوي وتوفير غطاء للقوات والمرافق البرية وتدمير قوات الهجوم الجوي، وكذلك إجراء الاستطلاع الجوي وضرب الأهداف البرية أو البحرية.

التصميم وخصائص الطيران

تم تصميم الطائرة في إطار مخطط ديناميكي تقليدي:

• طول الطائرة: 21.9 م

• طول الجناح: 14.7 م

• الارتفاع: 6.4 م

• أقصى وزن للإقلاع: 34.5 طن

• أقصى وزن للقتال الهجومي: 8 أطنان

• أقصى مدى (دون إعادة التزود بالوقود): 3000 كم

• السرعة القصوى: 2 ماخ

• طاقم: 2 طيارين.

التعديلات والصادرات

وتحتوي الطائرة المقاتلة على 12 نقطة ثابتة للحمولة الخارجية يمكنها حمل مجموعة من صواريخ جو-جو وصواريخ جو-أرض وقنابل ومزودة بمدفع عيار 30 مم.

في منتصف التسعينيات، تم استخدام طراز Su-30 كمنصة لتطوير نسخة تصدير الطائرات المقاتلة، طراز Su-30K. وتم تسليم هذا النموذج في البداية إلى الهند ولكن تم استبداله لاحقًا بنسخة Su-30MKI المعدلة لتتواءم مع البيئة في الهند (تعمل هذه المقاتلات حاليا في العراق وأنغولا).

45 سنة في الخدمة وإقبال عالمي

بشكل عام، تم تسليم 200 مقاتلة من طراز Su-30MKI إلى الهند. تتمتع إصدارات التصدير Su-30 بإقبال كبير وطلب متزايد من دول العالم، فبالإضافة إلى الهند والعراق وأنغولا، تم تسليم هذه الطائرات المقاتلة إلى الصين (Su-30MKK) وفيتنام (Su-30MK2 و Su-30MKV) ، فنزويلا (Su-30MKV) وإندونيسيا (Su-30MK وSu-30MK2) وماليزيا (Su-30MKM) وأوغندا (Su-30MK2) والجزائر (Su- 30MKI2). في عام 2017، وقعت روسيا عقدًا بشأن تسليم مقاتلتي Su-30SM إلى بيلاروسيا. في 21 يناير 2018، خلال زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى ميانمار، تم التوصل إلى اتفاق بشأن شراء 6 طائرات Su-30 من تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

بدأت عمليات تسليم تعديلات طرازSu-30 للقوات الجوية الروسية والطيران البحري في عام 2010، حيث دخلت الخدمة أكثر من 50 طائرة Su-30M2 و Su-30SM المعدلة. كما تم بيع العديد من الطائرات طراز Su-30SM إلى كازاخستان.