هذا ما يفعله المغنيسيوم بجسدك

إن #المغنيسيوم معدن يحتاجه جسمك ليعمل بشكل صحيح. فهو يساعد في المئات من عمليات الجسم الهامة، بما في ذلك تلك التي تتحكم في كيفية عمل العضلات والأعصاب. ويساعد على الحفاظ على قوة عظامك، وصحة قلبك، كما يجعل معدل السكر في دمك طبيعيا.

كما أنه يلعب دورًا في مستوى الطاقة. ويمكنك الحصول على المغنيسيوم في العديد من الأطعمة والمشروبات. ولكن إذا اعتقد طبيبك أنك بحاجة إلى المزيد، فقد يقترح عليك إضافة المكملات الغذائية، بحسب موقع "WebMD" المعني بشؤون الطب والصحة.

تحتاج المرأة البالغة إلى حوالي 310 ملغ من المغنيسيوم في اليوم، وبعد سن الثلاثين تزداد الحاجة إليه لتبلغ 320 ملغ. كما تكون النساء الحوامل بحاجة إلى كمية إضافية 40 ملغ. ويحتاج الرجال البالغون دون 31 عامًا، إلى 400 ملغ، وإذا كانوا أكبر فالمطلوب 420 ملغ.

ويحتاج الأطفال إلى ما بين 30 إلى 410 ملغ، حسب العمر والنوع. وعليك أن تستشير طبيب أطفالك عن مقدار المغنيسيوم الذي يحتاجه طفلك.



وبمرور الوقت، تؤدي المستويات المنخفضة من المعادن إلى تمهيد الطريق لمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي.

ونجد أن الأكثر عرضة لنقص المغنيسيوم هم كبار السن، ومدمنو الكحول، وأولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، أو الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، إما لأن أجسامهم تتخلص من الكثير من المغنيسيوم، أو لأنهم لا يأخذون ما يكفيهم أساسا.

إذا كنت بصحة جيدة، فإن كليتيك تطردان المغنيسيوم الإضافي الذي تحصل عليه من الأطعمة.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الكثير من المغنيسيوم إلى التقلصات أو الغثيان. وينطبق الشيء نفسه إذا كنت تستخدم أدوية مسهلة أو مضادات الحموضة التي تحتوي على المغنيسيوم.

وعند تعاطي جرعات عالية جدا يمكن أن يؤدي المغنيسيوم إلى تأثيرات عكسية وأعراض مثل الغثيان وانخفاض ضغط الدم ومشكلات في القلب.

تقوية العظام

يستخدم جسمك المغنيسيوم لبناء خلايا عظمية جديدة. وتشير الأبحاث إلى أنه قد يحمي أيضا من فقدان #العظام والكسور وهشاشة العظام وأمرض العظام.

وتشير الدراسات إلى أن النساء المصابات بهشاشة العظام عادة ما تكون مستويات المغنيسيوم لديهن أقل من أولئك اللواتي لا يعانين ذلك المرض.

علاج الالتهاب

#الالتهاب هو رد فعل جهاز المناعة للأذى المحتمل. وعلى المدى القصير، فإنه يساعد الجسم على محاربة الفيروسات والتئام الجروح.

ولكن إذا كان لديك التهاب طوال الوقت، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل والسكري.

ويمكن للمغنيسيوم أن يساعد في حماية الجسم من كل هذه الأخطار.

وقاية القلب

يساعد المغنيسيوم قلبك على ضخ الدم. والمستويات الصحيحة من هذا المعدن يمكن أن تقلل من فرص حدوث عدم انتظام ضربات #القلب، أمراض القلب، أو حدوث نوبات قلبية.

ويريح المغنيسيوم جدران الأوعية الدموية، مما يمكن أن يساعد في الحفاظ على خفض ضغط الدم، وقد يساعد أيضًا في تعزيز مستويات #الكوليسترول، ويدعم مستواه الجيد.

يمنع الصداع النصفي

ويعتقد الخبراء أن المغنيسيوم يساعد على منع أو تقليل المواد الكيميائية للألم في المخ ويحافظ على شحوم الأوعية الدموية. ومن المحتمل أن تصاب بالصداع النصفي إذا لم تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم ومن ثم فإن المكمل قد يساعد في الحفاظ على هذا الصداع بعيدا.

خفض احتمالات الإصابة بمرض السكرى

ويساعد المغنيسيوم هورمون الأنسولين على أن يعمل بالطريقة السليمة، وبذا يساعد على الحفاظ على مستويات السكر ثابتة في الدم. وتبين إحدى الدراسات، أن الأشخاص الذين حصلوا على معظم المغنيسيوم اللازم في نظامهم الغذائي كانوا أقل عرضة للإصابة بالمرض من أولئك الذين حصلوا على أقل قدر منه.

مصادر المغنيسيوم:

- المكسرات والبذور

تناول وجبة خفيفة بمقدار أونصة اللوز أو الكاشيو، وستحصل على حوالي 80 ملغ من المغنيسيوم. وتشمل الخيارات الجيدة الأخرى بذور اليقطين والبيكان وبذور دوار الشمس والفول السوداني والكتان. رشهم على سلطة أو اخلطهم في وجبة خفيفة. وستحصل أيضًا على دهون صحية للقلب والألياف ومضادات الأكسدة.

- الحبوب الكاملة

عندما يتعلق الأمر بالتغذية، تتفوق الحبوب الكاملة على الخبز الأبيض وغيرها من الأطعمة عالية المعالجة، إذ ليس لديها الكثير من الألياف فحسب، بل إنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من المغنيسيوم. شريحة من خبز القمح الكامل تعطي 45 ملغ من المغنيسيوم، نصف كوب من الأرز البني لديه حوالي 40 ملغ، ونصف كوب من الشوفان المطبوخ يمنحك 30 ملغ.

- الأفوكادو

بأي طريقة تقوم بقطعه أو جعله مكعبات أو مزجه، فهو مصدر غني بالمغنيسيوم. كوب واحد من الفاكهة مكعب يحمل 44 ملغ. كما أنه يعمل على توفير الدهون الصحية والألياف وحامض الفوليك. حاول إضافة الأفوكادو إلى ساندويتش أو سلطة أو تاكو.

- الخضراوات

إليك سببا آخر لتناول الخضار داكنة اللون. ستحصل على حوالي 150 ملغ من كوب من السبانخ المطبوخة أو الشوربة السويسرية. وإلى جانب هذين الصديقين، فإن مصادر المغنيسيوم الجيدة الأخرى هي خضار ورقية داكنة مثل خضار الكرنب واللفت. وفائدتها أنها محملة أيضًا بالكالسيوم والبوتاسيوم، والفيتامينات ِA وC وK والحديد والخضار جميعها مُورقة. إن البامية، على سبيل المثال، غنية بالمغنيسيوم.

- منتجات الصويا

تعتبر الصويا مادة أساسية بين النباتيين في البروتين النباتي، لكنها لا ترتخي في قسم المغنيسيوم. يتحول كوب من حليب الصويا إلى 60 ملغ، في حين يحضر نصف كوب من التوفو الصلب حوالي 50 ملغ. تحقق أيضا من مصنوعة من فول الصويا المخمرة وزبادي الصويا.

- الفول

يعد الفول مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم. إن نصف فنجان من الفاصوليا السوداء يحتوي على 60 ملغ وحبوب كلوية 35 ملغ.

وتشمل البقوليات الأخرى الغنية بالمغنيسيوم الحمص والفاصوليا البيضاء والعدس. ومن اليخني إلى السلطة، يمكنك إضافة الفول إلى أي طبق تقريبا. وسوف تحصل على جرعة إضافية من الألياف والبروتين والحديد والزنك.

استشر طبيبك قبل أخذ مكمل المغنيسيوم. وتأكد من أنه يعرف باقي ما تتناول من أدوية ومكملات غذائية. لابد أن تعلم أن بعض الأدوية يمكن أن تجعل من الصعب على جسمك امتصاص المغنيسيوم. ويمكن لمكملات المغنيسيوم أن تجعل بعض المضادات الحيوية، وأدوية هشاشة العظام لا تعمل كما ينبغي.