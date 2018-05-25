ما هي الأعاصير وكيف تتكون ولماذا تأخذ هذه الأسماء؟

تتسبب الظروف الجوية العنيفة، المعروفة باسم "الأعاصير"، في الكثير من مظاهر التدمير والخراب في العديد من دول العالم. وتلك العواصف المدارية قد تبدو متشابهة، إلا أن بها بعض الاختلافات من حيث القوة والتسميات.

يأتي ذلك فيما حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن إعصار مكونو سيكون "شديداً للغاية" عندما يضرب اليابسة في شبه الجزيرة العربية، بينما اقتربت عين العاصفة من ساحل عُمان وبالتحديد من مدينة صلالة، وبعدما دمر الإعصار جزيرة سقطرى اليمنية في وقت سابق.

والأعاصير هي عواصف تتكون في المحيطات الواقعة في المناطق المدارية من سطح الأرض. ويسمى الإعصار الذي يتكون في المحيط الهادئ، والذي يضرب مناطق جنوب شرق آسيا Typhoon، بينما يسمى الذي يتكون في المحيط الأطلسي ويضرب الولايات المتحدة الأميركية Hurricane، فيما يسمى الإعصار الذي يتكون في المحيط الهندي وخليج البنغال وبحر العرب Cyclone، وفقا لموقع "weather questions".

ويبلغ قطر الإعصار عدة مئات من الكيلومترات وينتقل بسرعة لا تزيد عن 30 كيلومترا في الساعة. ويقدر قطر مركز الإعصار بعدة كيلومترات تحيط بها دائرة نشاط الإعصار، وهي منطقة تمتد عشرات الكيلومترات للخارج تتلبد في سمائها غيوم كثيفة وسميكة مشبعة ببخار الماء، وتهطل منها أمطار غزيرة متواصلة (قد تزيد عن 500 مليمتر) مصحوبة بالبرق والرعد وتصاحبها رياح عاتية قد تزيد سرعتها عن 300 كيلومتر/ساعة.

وتؤدي الرياح القوية إلى هيجان البحر وتلاطم الأمواج العالية، التي قد يصل ارتفاعها 6 أمتار فتهدم المنازل وتدمر المنشآت وتقتلع الأشجار وأعمدة الهاتف والكهرباء وتصل إلى قتل الناس وتعطيل أنشطة الحياة.

وتضعف قوة التدمير للإعصار كلما ابتعدنا عن مركزه.

ويستمد الإعصار طاقته من الشمس حيث تسقط أشعتها القصيرة على سطح البحر فتسخن الماء و يتحول إلى بخار، ويرتفع إلى الأعلى فيبرد ويتكاثف محررا الطاقة الحرارية (الكامنة) التي تتحول إلى طاقة حركية تدير الإعصار.

تخف حدة الإعصار وقوة تدميره إذا اتجه نحو اليابسة بينما يصبح أكثر عنفاً إذا بقي مساره قريباً من البحر. وتبلغ فترة حياة الإعصار حوالي 3 أسابيع ويتلاشى بعيداً آلاف الكيلومترات عن موطن ولادته.

يقوم العلماء بإطلاق أسماء علم على الأعاصير لتسهيل التعرف عليها ومتابعتها. وهذه الأسماء هي عبارة عن قوائم معدة سلفاً ومرتبة أبجدياً لأسماء ذكور وإناث بالتناوب. وعندما يبدأ تشكيل الإعصار يتم تسميته حسب الدور ويبقى هذا الاسم معه حتى يتلاشى.

تحتوي القائمة على حوالي 160 اسماً. وإذا كان الإعصار مدمراً لدرجة كبيرة وكان عدد الوفيات التي سببها عالياً يتم اعتبار اسم ذلك الإعصار مشؤوماً فيتم شطبه من القائمة واستبداله باسم آخر من نفس الجنس وبنفس الحرف الأول للاسم المشطوب للحفاظ على التسلسل الأبجدي لقائمة الأسماء.

وهناك عدد من الأسباب للمخاوف التي تستدعي إعلان حالة الطوارئ والتحسب لوقوع خسائر في حال تكون الإعصار، ومنها:

1) قوة الرياح المصاحبة للإعصار وما إذا كانت "مهددة للحياة".

2) الاستمرارية على مدى عدة أيام.

3) موقع تكون الإعصار.