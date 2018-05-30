بالصور.. أسلحة ليزر تدخل الخدمة في الجيش الصيني

تتواصل مساعي #الصين لتحديث تكنولوجياتها ومعداتها العسكرية، ويجري إدخال تعديلات وعمليات تطوير على أسلحة الليزر، لتصبح ذات قدرات أعلى في الفتك والتدمير، بدءاً من بواعث الحزمة التكتيكية ذات القدرة المنخفضة إلى نظام الأسلحة الاستراتيجية ذات الطاقة العالية.

واستعرضت صحيفة South China Morning Post قائمة من أحدث أسلحة الليزر التكتيكية التي كشفت عنها الصين في السنوات الأخيرة، والتي يتم تحديثها كما يلي:

حارس التحليق على مستويات منخفضة

يعد Guard-I نظاماً لأسلحة تعمل بأشعة الليزر يمكن أن يتم تثبيته على الأرض أو على ظهر مركبة عسكرية، ويمكن أن تغطي 10 كيلووات من الطاقة على مساحة 12 كيلومترا مربعا. تم استخدامه لإسقاط أكثر من 30 مركبة جوية صغيرة - بما في ذلك الطائرات الثابتة الجناحين والطائرات المروحية - خلال الاختبارات، مع معدل نجاح 100%، وفقاً لأول إعلان رسمي عن هذا السلاح في عام 2014.

كما يمكن أن يدمر Guard-I الدرون، في نطاق 2 كم، والتي تحلق على ارتفاع أقل من 500 متر - في خلال حوالي 5 ثوانٍ. وتم تطوير هذه التكنولوجيا بمعرفة أكاديمية الصين للفيزياء الهندسية، لأغراض أمنية حول "الأحداث الكبرى في المناطق الحضرية". وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه يجري تطوير نظام Guard-I بقوة وإمكانيات أكبر ليتم استخدامه على متن السفن الحربية.

الصياد الصامت

تم استخدام جهاز Silent Hunter، والذي يعمل بالأشعة الليزرية ذات المحرك 30-100kW، لأغراض الأمن خلال انعقاد قمة G20 التي عقدت في Hangzhou عام 2016.

يبلغ أقصى نطاق للصياد الصامت 4 كم. ويمكن لشعاع الليزر أن يعبر من خلال ألواح صلب بسمك 5 مم من على بعد 1 كم، أو 5 طبقات من صفائح الصلب بسمك 2 مم من مسافة 800 متر. تم تطوير هذا السلاح بواسطة شركة China Poly Technologies والتي كشفت النقاب عنه لأول مرة في معرض جنوب إفريقيا الجوي في عام 2016.

منظومة Guorong-I المضادة للدرون

هي منظومة أسلحة ليزر أرض- جو قصيرة المدى، تشتمل على رادار كشف وجهاز تداخل كهروضوئي وقاذف ليزر عالي الطاقة. يمكن للمنظومة إسقاط طائرة درون في ثوان من على بعد مئات الأمتار. وقد تم تطوير النظام بمعرفة شركة Guorong Technology ومجموعة تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية ومكتب الأمن العام، وفقاً لما ذكره موقع PLA Daily المتخصص في أخبار الجيش الصيني.

نظام الدفاع الكهرو-بصري المتكامل

يستهدف نظام الدفاع الجوي، الذي يتم تثبيته على ظهر مركبات عسكرية، الطائرات الهجومية، وهو عبارة عن نظام إرسال كهروضوئي أو نظام التوجيه البصري للصواريخ.

تجمع الشركة المصنعة China Electronics Technology Group بين أجهزة الإنذار المبكر وتحديد الهوية والتداخل، وبين مولد ليزر لتدمير الهدف أو إحداث تلفيات بها. يتم تركيب النظام على ظهر عربات مدرعة تابعة للجيش الصيني وتم الكشف عنها في معرض تشوهاي الجوي عام 2014.

أسلحة ليزر فردية

كذلك طورت الصين أنواعاً عدة من مسدسات الليزر منخفضة الطاقة، والتي تستخدم لإبهار أو تعمية العدو من مسافة قصيرة، أو إلحاق الضرر بأجهزة الرؤية الليلية للعدو. وتم الكشف عن 4 أنواع من البنادق الليزرية - سلاح BBQ-905 وبندقية الليزر WJG-2002 وأسلحة الليزر المسببة للعمى PY132A وأسلحة الليزر المسببة للعمى PY131A - في تقرير أعدته صحيفة Global Times الصينية الحكومية عام 2015.