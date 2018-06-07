صور..آثار أقدم كائن حي على الأرض قبل 550 مليون سنة

يقول #العلماء إن مسارات خلفتها حيوانات صغيرة زحفت في طين بحري على الشاطئ منذ حوالي 550 مليون سنة، هي أقدم آثار قدم لكائن حي على سطح #الأرض.

غير أن الغموض يحيط بهذه #المخلوقات التي يبلغ طولها مليمترا واحدا فقط، والتي تركت هذه الآثار، حيث لم يتم العثور على أي أثر لأجسامها أو بقاياها.

ويعتقد العلماء أنها ربما كانت نوعًا من المفصليات، وهي عائلة الحيوانات ذات الأطراف الملتصقة التي تشمل الحشرات والقشريات، أو ما يشبه الدودة ذات الأرجل.

وهذه الكائنات كانت تمشي وتحفر في #الأرض، ما يعني أنها كانت تحتوي على أزواج متطابقة من الزوائد، لكن يبدو أنها كانت خرقاء غير مكتملة.

وتم اكتشاف مسارات هذه الكائنات وجحورها المتحجرة في منطقة يانغتسي غورجس في جنوب #الصين في تكوين صخري يعود تاريخه إلى ما بين 541 و551 مليون سنة.

وفي السابق، لم يتم العثور على أي دليل على وجود أجزاء من حيوانات قبل حدوث ما يعرف بـ "الانفجار الكامبري"، وهو التحول المفاجئ في التنوع الذي حدث على الأرض منذ حوالي 510 - 541 مليون سنة.

ويرى العلماء أن أحد الجوانب غير العادية في آثار الأقدام التي عثر عليها، أنها تبدو غير منتظمة إلى حد ما وفوضوية، ما يشير إلى عنصر من البراعة.

وقد كتب الفريق الصيني والأميركي الذي قاد الاكتشاف بقيادة الدكتور شاو شياو، من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا في #الولايات_المتحدة، في مجلة Science Advances (ساينس أدفانسز): "الترتيب غير المنتظم للمسارات يمكن أن يؤخذ كدليل على أن حركة أطراف الزوائد أو الملاحق الخاصة بها في عملية التتبع كانت ضعيفة، لكنها متميزة عن الإيقاع المتناغم للغاية للمفصليات الحديثة".