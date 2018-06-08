ناسا تكتشف "جزيئات عضوية" في المريخ ضرورية لوجود الحياة

ما كان يبحث عنه الإنسان منذ زمن بعيد، تأكد من وجوده قبل أيام في المريخ، وأعلنت عنه NASA الفضائية في مؤتمر صحافي عقدته مساء أمس بمركز Goddard Space Flight Center التابع لها في ولاية ماريلاند،، وهو وجود مؤشر جديد ومهم جدا، على أن المريخ في طريقه للكشف عن أهم كنز فيه، وملخصه أنه عرف نوعا من الحياة في ماضيه السحيق، وربما لهذا المؤشر وجود حالي أيضا في كواكب ومجرات أخرى بالفضاء.

الوكالة الأميركية أعلنت أن مركبة Curiosity الجوالة منذ أغسطس 2012 على سطح الكوكب الأحمر اكتشفت "جزيئات عضوية" أو Organic Molecules متنوعة، تم العثور عليها "في رواسب صخرية بقعر بحيرة قديمة" وفق ما ذكرت Jen Eigenbrode الباحثة في "مركز غودارد" والتي أضافت أن عمر تلك الرواسب 3 مليارات و500 مليون عام.

ومع أن "الجزيئات العضوية" مؤشر كبير على وجود الحياة، إلا أن " #ناسا" تحفظت في مؤتمرها اعتبارها دليلا على وجود الحياة في الكوكب، لأن المعروف عن تلك الجزيئات، بحسب ما طالعت "العربية.نت" عنها، أن 4 منها تشكل الحياة المعروفة على الأرض، ويوفرها ثنائي مهم من الكربون والهيدروجين المرتبط كيميائيا ببعضه والممدود في سلاسل طويلة.



هذا الثنائي المهم، هو الذي يؤدي إلى ولادة مركبات عضوية لا حصر لها وتساعد على تبرعم الحياة، وأهمها 4 مهمة: الحمض النووي، المعروف بأحرف DNA اختصارا، والدهون والبروتينات والكربوهيدرات، ولا حياة من دون أي منها على الإطلاق، ويبدو أن ما تم العثور عليه في المريخ هو بعض هذه الجزيئات، ومنه الكبريت والكربون "ونوع غريب من والميثان" لهذا السبب بالذات ذكر علماء "ناسا" أن ما اكتشفته المركبة هو "عضوي" لكنه قد لا يؤكد وجود حياة بعد "لأن مصدره قد لا يكون بيولوجيا" برأي الباحثة إيجنبرود.