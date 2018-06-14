شاهد.. "ذراع ثالثة" لجنود الجيش الأميركي

يهدف المشروع المستقبلي الجديد، الذي تتواصل تجارب تشغيله وتطويره، في مختبر أبردين بروفينغز بولاية ميريلاند، إلى منح الجندي الأميركي ذراعا ثالثة كاملة.

ويهدف نظام الدعم، الذي يسمى الذراع الثالثة، إلى توزيع وزن الأسلحة الثقيلة بالتساوي، مما يعطي الجنود ميزة الاستخدام بدقة أكثر ومجهود أقل، وفق موقع " New Atlas".

وتعود بداية القصة إلى عام 1986، وتحديداً في سياق أحداث فيلم Aliens، أحد كلاسيكيات الخيال العلمي، الذي شهد أول ظهور لبندقية ذكية من طراز M56 Smartgun الخيالية.

وتكونت البندقية من مدفع رشاش MG42 معلق على حامل كاميرا "ستيدي كام"، يرتبط في الواقع بكاميرا سينمائية محمولة باليد، تتصل بجسم المشغل من أجل تحقيق استقرارها أثناء مشاهد الحركة مما يجعلها مثيرة للغاية. ويبدو أن تلك المشاهد السينمائية الخيالية كانت مصدر الإلهام لما تم تحويله إلى واقع عملي حالياً.

وقد توصل المهندس الميكانيكي، دان بيكل، إلى نسخة من حامل "ستيدي كام" أكثر تقدماً وأكثر تحديداً في المزايا العسكرية، بحيث يمكن أن يتحمل عبء ثقل السلاح عن عاتق الجنود.

كما تسمح "الذراع الثالثة"، وهي عبارة عن إطار مفصلي مصنوع من مواد مركبة تساعد على توزيع وزن السلاح، بتوفير مدى كاف من الحركة الثابتة بدون اهتزازات بما يسهم بشكل عملي في تحسين أداء الجنود بساحات المعارك.