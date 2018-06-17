خلية تجدد أطراف الديدان المقطوعة.. تمنح أملاً للبشر

توصل علماء إلى اكتشاف الخلية التي تمكن #الديدان من إعادة إنتاج أطرافها المقطوعة، ويجري العلماء الآن دراسات على طريقة تطوير هذه الخلايا لتتناسب مع البشر.

ومنذ القدم والمحاولات لا تنتهي لإطالة عمر الإنسان وتعويض الأعضاء التي قد يفقدها أو تتلف بسبب الأمراض.

ويبحث علماء في #معهد_ستاورز الأميركي للأبحاث الطبية عن طريقة لإعادة توليد الأعضاء للبشر، ولكن الدراسات تتم على الديدان.

الباحثون اختاروا الديدان لأنها كائنات تستطيع أن تعيد توليد ما فقدته حتى وإن كان الرأس.

ونجح العلماء في الوصول إلى الخلية التي تمكن الديدان من تحدي الموت بتجديد أعضائها وهو ما يعطيها عمرا طويلا.

ووجد الباحثون أن الديدان تجدد أعضاءها من #الخلية_الجذعية_المستحثة، وهي خلايا يمكنها أن تتجدد وتعيد إنتاج نفسها بشكل غير محدود.

ويأمل العلماء أن تساعد هذه الدراسة في تحويل نظرية تجديد الأعضاء والخلايا إلى واقع.