ماذا سيحدث لو توقفت الأرض عن الدوران؟

نحن لا نشعر بأي تحرك في محيطنا على وجه الأرض، لكن عند النظر إلى السماء، يمكن رؤية أن الكرة الأرضية تتحرك، بحسب ما نشره موقع " Space".

ما هي سرعة دوران الأرض حول نفسها؟

إن دوران الأرض ثابت، ولكن تختلف السرعة بحسب موقع خط العرض الذي تتواجد فيه. على سبيل المثال، يبلغ محيط الأرض عند خط الاستواء حوالي 40,070 كيلومترًا. وبالتالي، فإن سرعة دوران الأرض عند خط الاستواء تكون حوالي 1670 كم / ساعة.

فإذا تم التحرك إلى نصف الكرة الأرضية عند 45 درجة في خط العرض فإن سرعة الدوران عند 45 درجة تكون 1180 كم/ساعة.

وإذا ابتعدت أكثر إلى القطب الشمالي أو الجنوبي، فإن وقت الدوران يصبح بطيئًا جدًا بالفعل - حيث يستغرق الأمر يومًا كاملاً ليتم دورانه في مكانه.

ما سرعة دوران الأرض حول الشمس؟

إن دوران الأرض حول نفسها ليست بالطبع الحركة الوحيدة في الفضاء. إن الأرض تدور حول الشمس وتبلغ سرعتها المدارية حول الشمس حوالي 107000 كم / ساعة.

وتستغرق الأرض حوالي 365 يومًا لتدور حول الشمس، في مدار بيضاوي الشكل. وتبلغ المسافة بين الأرض والشمس - التي تُسمى بالوحدة الفلكية- 149,597,870 كيلومترًا، وفقًا لإتحاد الفلكيين العالميين.

وتقطع الأرض مسافة حوالي 940 مليون كيلومتر في غضون عام واحد. وعند قسمة 940 مليون كم على 24 ساعة سيكون الناتج أن الأرض تتحرك بسرعة 2.6 مليون كم في اليوم ، أو 107.226 كم / ساعة.

ما هي سرعة الشمس والمجرة؟

تتحرك الشمس والمجرة أيضا، كما أن الشمس لديها مدار خاص بها في درب التبانة، وتبعد حوالي 25,000 سنة ضوئية من مركز المجرة، وعن درب التبانة بما لا يقل عن 100,000 سنة ضوئية. ويُعتقد أنها تقع في منتصف الطريق تقريبا من المركز، وفقا لجامعة ستانفورد. فإنه يبدو أن الشمس والنظام الشمسي يتحركان بسرعة 200 كيلومتر في الثانية ، أو بمتوسط سرعة 720,000 كم / ساعة). وحتى في ظل هذه السرعة السريعة، سيستغرق النظام الشمسي حوالي 230 مليون سنة للتحرك بطول مجرة درب التبانة. والخلاصة هي أن كل شيء في الكون في حالة الحركة.

ماذا سيحدث إذا توقفت الأرض عن الدوران؟

إن قوة جاذبية الأرض كبيرة للغاية بالمقارنة بحركة دورانها، وتصل إلى أقوى نقاطها، عند خط الاستواء، ولهذا يشعر الإنسان أنه أخف وزنا عند خط الاستواء مقارنة بالقطبين الشمالي أو الجنوبي.

تقول وكالة ناسا إن نسبة احتمال توقف الأرض عن الدوران هو 0% خلال المليارات القليلة من السنوات القادمة، بيد أنه إذا تصورنا نظريا أن الأرض توقفت عن الحركة فجأة، فسيكون التأثير مروع، حيث سيتحرك الغلاف الجوي بالسرعة الأصلية لدوران الأرض مما يعني أن كل شيء سيقتلع من فوق سطح الأرض سواء مباني أو بشر أو أشجار أو صخور.