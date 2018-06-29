خطط أميركية لإنتاج سوبر طوربيد مدمر للسفن

في إطار جهود الجيش الأميركي لتطوير ترسانات أسلحته وتحديثها، تقوم البحرية الأميركية بتنفيذ خطط لتطوير جذري لطوربيدها الأكثر استخداما في غواصاتها، حيث يأمل القادة العسكريون في بناء نسخة جديدة ذات "قدرات متقدمة" للطوربيد Mk48، ليصبح مداها أطول بالإضافة إلى تحسين قدراته الشبحية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تشمل عمليات التطوير تعزيز قدرات الطوربيد على تدمير سفن العدو والغواصات والقوارب الصغيرة في المياه الضحلة والعميقة على حد سواء.

ومن المقرر أن يطلق على النسخة الجديدة من الطوربيد Mk 48 اسم "القدرة المتقدمة"، وسيحوي الطوربيد الجديد من التقنيات بالغة التطور في أنظمة السونار (تقنية أصداء الصوت) ونظم التخفي (الشبحية) والتحكم.

ويشتمل الطوربيد الجديد، المرجح دخوله الخدمة عام 2024، على نظام اتصالات جديد، حيث سيتم استبدال وصلة الاتصالات السلكية النحاسية الحالية الطوربيد بكابلات ألياف بصرية، ما يسمح بإرسال المزيد من البيانات من الغواصة إلى الطوربيد وبالعكس.

ويتم استخدام النسخة الحالية من الطوربيد Mk48 من قبل جميع غواصات البحرية الأميركية في المهام المضادة للغواصات وأسلحة الحرب المضادة من الأعماق إلى السطح.

ويزن الطوربيد 1600 كيلوغرام ويمكن أن يدمر أهدافا على بعد 8 كيلومترات، ويعمل في أعماق تصل إلى 365 مترا ويطلق رأسا حربية متفجرة تزن 295 كيلوغراما.

وعند إطلاق الطوربيد من الغواصة باتجاه هدف معين يغادر ماسورة الإطلاق مع الاحتفاظ بسلك رقيق ينشئ من خلاله رابطة إلكترونية بين الغواصة والطوربيد، بما يساعد على تجنب الشراك الخداعية وأجهزة التشويش التي قد يتم نشرها من قبل الهدف.