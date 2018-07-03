الطاقة الكهربائية.. آخر صيحة في عالم الدراجات بأنواعها

تتسابق أشهر شركات #صناعة_الدراجات بأنواعها المختلفة سواء بخارية أو نارية أو تقليدية لمواكبة التقدم، وعلى نفس خطى نظيراتها في عالم صناعة السيارات، تم التركيز على إعطاء مساحات واسعة لإنتاج بطاريات ومحركات كهربية ذات قدرات أقوى وتكلفة أقل.

وبالفعل تم التوسع في إنتاج أنواع متعددة من الدراجات بقدرات طاقة كهربية، نظرا لازدياد الإقبال على هذه الصيحة الجديدة بما يشمل الدراجات ثنائية العجلات، بحسب ما ذكره موقع " Popular Mechanics".

دراجة الطرق الوعرة

يطلق عليها اسم "دراجة الطرق الوعرة" أو The Dirt Bike، ويتوافر منها #دراجات بمحركات قدرة 750 واط وأقصى سرعة 32 كم/ساعة عند القيادة على الطرق الوعرة. يمكن إعادة برمجة محرك الدراجة لينطلق بقدرة تصل إلى 6000 واط، بما يتيح بلوغ سرعة تصل إلى 80 كم/ساعة في الطرق الممهدة.

سكوتر

يحقق سكوتر من طراز BMW سرعة 130 كم/ساعة بفضل محركه الكهربي القوي. ومن المدهش أن محرك السكوتر من فئة C Evolution يستجيب لضغطة واحدة على دواسة السرعة ليصل من صفر إلى 50 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية.

الدراجة السمينة

تمتاز الدراجة RadRover الكهربائية أو الدراجة السمينة بمحرك بقوة 750 واط ينطلق بسهولة إلى سرعة تصل إلى حوالي 32 كم/ساعة.

وتعد الميزة الأساسية في دراجة RadRover أنها يمكن أن تتواجد في الأماكن، التي يمكن ألا يكون مرحبا فيها بدراجات بخارية أو نارية مثل كاواساكي، على سبيل المثال، على الشواطئ، وبخاصة أن البدالات يمكن أن تعطي انطباعا أن الدراجة تعتمد في حركتها على ساقي سائقها.

دراجة الشحن

تعتبر بمثابة عربة صغيرة في شكل دراجة، حيث إنها تخدم ركابها، الذين يحملون أوزانا زائدة ربما تصل إلى 180 كغم، تضم على سبيل المثال طفلين صغيرين وأكياس البقالة. ولا تحتاج إلا لبطاريتي Bosch كبيرتين، ويكفي شحنهما للسير لمسافات تصل إلى 240 كم/ساعة. وتمتاز أيضا بأنها سهلة الطي في دقائق معدودة.

الدراجة الهجينة

تعتبر الدراجة الهجينة حلا مثاليا لتخطي عقبة الأسعار العالية للدراجات الكهربية بصفة عامة. إنها دراجة بسيطة وعملية.

الدراجة الوحش

تحقق الدراجة من طراز Gazelle T10 سرعات تصل إلى 50 كم/ساعة. وتم إخفاء بطاريات الدراجات في إطار الدراجة بأناقة. تم تعزيز التصميم بعناصر قوة تسمح بالمرور عبر المنحنيات الحادة والطرق المنحدرة بسهولة وأمان.

دراجات شرطة لوس أنجلوس

في إطار مساعي إدارة شرطة لوس أنجلوس للمشاركة في جهود الحفاظ على البيئة، بدأت في الاعتماد على سيارات Tesla الكهربائية في انتقالات رجالها. وتأتي الخطوة التالية في اقتناء دراجات كهربائية، حيث أعلن قائد شرطة لوس أنجلوس شارلي بيك عن برنامج تجريبي سيتم بمقتضاه تخصيص أسطول دراجات من طراز Bulls Sentinel، التي تصل سرعتها القصوى إلى 50 كم/ساعة، لمهام الدوريات الراكبة ولمطاردة الخارجين عن القانون في أماكن لا تبلغها السيارات.