لأول مرة.. التقاط صور لكوكب في طور الولادة

التقط الفلكيون صوراً تظهر مولد #كوكب في #الفضاء، وذلك بواسطة تلسكوب المرصد الأوروبي الكبير (ESO) الذي كان أول من قاد هذا الاكتشاف غير المسبوق.

وقادت ميريام كيبلر الفريق الذي اكتشف الكوكب الذي لا يزال "قزماً"، وذلك حول نجم صغير يدعى PDS 70. وتظهر الصور التي تم التقاطها كتلة من الغبار والغاز.

وأوضحت كيبلر أنه من الصعب، ومن على الأرض، رؤية سوى ملامح القرص الذي يشكل الكوكب.

وهي المرة الأولى التي يرصد فيها العلماء #مولد_كوكب للتو.

وقد سمي الكوكب الجديد بـ PDS 70b ويُعتقد أنه كوكب سيصبح عملاقاً ويتكون من الغاز، وله كتلة أثقل بثلاث مرات من كوكب المشتري.

وهو يقع على بعد ثلاثة مليارات كيلومتر تقريباً من النجم المركزي، وهي نفس المسافة التي تفصل بين أورانوس والشمس. ويقدر عمر النجم الذي يدور الكوكب الجديد حوله بأقل من 10 ملايين سنة.

من جهته، قال أندريه مولر، قائد الفريق الثاني للتحقق من الكوكب الصغير، إن "النتائج التي توصلت إليها كيبلر تفتح نافذة جديدة على المراحل المبكرة والمعقدة وغير المفهومة من التطور الكوكبي".

وتابع: "نحن بحاجة إلى مراقبة كوكب في طور مولده بين نجوم شابة، لفهم المراحل الفعلية لتشكيل الكواكب".