ابتكار فريد لحماية طائرات النقل العسكرية

كشفت شركة Leonardo Aerospace عن تفاصيل أسلوب مبتكر في مجال التمويه الإلكتروني المضاد الذي يهدف إلى حماية طائرات النقل العسكرية الثقيلة.

وصمم هذا التمويه، الذي يعتبر الأول من نوعه، وأطلق عليه اسم BriteCloud 55-T، بحيث يضمن إخفاء توقيع الرادار للطائرات الثقيلة مثل C27-J وC-130 وKC-390 وA400M ويقوم بالتشويش على أﻧﻈﻤﺔ الصواريخ الموﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟرادار، بحسب موقع "New Atlas ".

قط وفأر

فيما يتعلق بالحرب الإلكترونية، فمنذ نشر نظام التشويش على الرادار "تشاف" لأول مرة خلال الحرب العالمية الثانية بدأت ومازالت هناك مطاردة قط وفأر مستمرة بين المركبات وأنظمة الرادار.

وكلما تم ابتكار أنظمة رادار أكثر تطوراً، يتم سريعا اختراع تقنيات تخفى أكثر دهاء لإحباطها عن طريق التشويش أو الاختباء باستخدام شراك خداعية. ويعد خط BriteCloud أحد الوسائل الأكثر حداثة في مجال شراك الإختفاء الخداعي.

فكرة الابتكار

ويتألف الابتكار من أسطوانات صغيرة، بحجم علب الصودا الصفيح، تحتوي على وحدات مصغرة للتشويش على ترددات الراديو. وفي وجود هجوم بصاروخ من العدو يقترب من طائرة، يمكن للطيار أن يطلق وحدة التشويش والتي ستصدر إشارة كهرومغناطيسية مكثفة من شأنها أن تصيب رادار الصاروخ الذي يستهدف الطائرة بالعمى وبالتالي يتجه بعيدا عنها.