صاروخ فضائي صيني يتفوق على ناسا في 2030!

أعلن خبير فضاء صيني بارز أن #الصين تعمل على إصدار #صاروخ فائق القوة قادر على توصيل حمولات ثقيلة إلى مدار منخفض مقارنة بالصاروخ الذي تعكف وكالة الفضاء الأميركية #ناسا على تطويره، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

صاروخ عام 2030

ذكر لونغ ليهاو، المسؤول البارز في الأكاديمية الصينية للهندسة، أنه بحلول عام 2030، سيكون صاروخ Long March-9 قيد التطوير، قادراً على حمل 140 طناً في مدار منخفض قريب من الكرة الأرضية، حيث تحلق حالياً الأقمار الصناعية الخاصة بالبث التلفزيوني ورصد الأرض، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء شينخوا الرسمية.

ويتنافس الصاروخ Long March-9 مع الصاروخ الأوروبي Ariane 5 20 بقدرة 20 طنا فقط أو الـ64 طناً التي يمكن أن يحملها الصاروخ Falcon Heavy الذي تقوم بتطويره شركة Elon Musk الأميركية، التي أرسلت في شباط/فبراير الماضي مركبة Tesla Roadster إلى كوكب المريخ.

رحلات مأهولة للقمر

كما أنه من المتوقع أن يتفوق الصاروخ الصيني على حمولة 130 طنا لمنظومة الإطلاق الفضائي التي تعتزم ناسا البدء في تشغيلها في عام 2020.

ومن المتوقع أن يتألف صاروخ الصين Long March-9 من مرحلة أساسية يبلغ قطرها 10 أمتار، وتتميز بـ4 وسائط دعم قوية، يبلغ نصف قطر كل منها 5 أمتار.

ونقلت شينخوا عن لونغ قوله إن الصاروخ يمكن استخدامه في عمليات هبوط مأهولة على سطح القمر أو استكشاف الفضاء السحيق أو بناء محطة فضائية تعمل بالطاقة الشمسية.

صاروخ عام 2021

كما أشار لونغ إلى أن الصين بصدد الانتهاء من إنتاج صاروخ فضائي قابل لإعادة الاستخدام، وأنه من المتوقع أن يقوم برحلته الأولى في عام 2021.

وأضاف لونغ أنه سيتم استرداد المرحلة الأولى ووسائط التعزيز والدعم بعد الهبوط العمودي للصاروخ.