كلاشينكوف صيني ليزري يحرق أهدافا على بعد 800 متر

قام الجيش الصيني ببناء سلاح كلاشينكوف AK-47 يعمل بالليزر، بما يشبه أسلحة أفلام "#حرب_النجوم" قادر على إحداث "ألم يتجاوز القدرة على التحمل".

ويمكن أن يصيب السلاح المحمول أهدافاً على بعد حوالي 800 متر باستخدام حزمة طاقة لا يمكن رؤيتها، ولكنها تتسبب في الكربنة الفورية للبشرة البشرية، وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

اختراق النوافذ

إن #الكلاشينكوف_الصيني، قوي بما يكفي لاختراق النوافذ، ويمكن أن يتسبب في الإصابة بالحروق خلال جزء من الثانية، وفقاً لما ذكره فريق من العلماء، لم يتم ذكر أسمائهم نظرا لحساسية المشروع.

وتقول المصادر إن البندقية جاهزة للإنتاج بكميات كبيرة، لخدمة قوات الشرطة وفرق مكافحة الإرهاب، والقوات العسكرية، بخاصة أنها يمكن أن تؤدي إلى إضرام النيران في الدبابات والمركبات العسكرية حال إصابة دفعات الأشعة لخزان الوقود.

قام معهد شيان للبصريات وميكانيكيات الدقة، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، في مقاطعة شانكسي بتطوير النموذج الأولي، إلا أنه لم يعلن عن تاريخ محدد لبداية نشر السلاح الليزري ZKZM-500، طبقا لمقال نشرته South China Morning Post.

خفيف الوزن بعيد المدى

وأوضحت المصادر أن السلاح AK-47 يزن 3 كيلوغرامات، ويبلغ مداه 800 متر. وأضافت أن السلاح عيار 15 ملم سوف يتم شحنه باستخدام بطارية الليثيوم ويمكن تركيبه على السيارات والقوارب والطائرات.

ويستطيع الكلاشينكوف الصيني إطلاق أكثر من 1000 دفعة أشعة ليزر، تستغرق كل منها مدة أقصاها ثانيتان.

جزء من الثانية

وصرح أحد العلماء المشاركين في تنفيذ المشروع، لصحيفة South China Morning Post، بأن السلاح يصيب الأشخاص المستهدفين، بعد اختراق ملابسهم، بالحروق في جزء من الثانية. وإذا كانت الملابس من قماش قابل للاشتعال، فستندلع النار في جسم الشخص المستهدف بأكمله". وأضاف: "سيتخطى الألم القدرة على التحمل".

هجمات شبحية

وقال العلماء إن مزايا أن الأشعة التي يطلقها السلاح غير مرئية وبلا أي صوت تعطي قدرة غير مسبوقة على شن هجمات شبحية حاسمة، بل ربما يبدو الأمر برمته وكأنه حادث.

ولتجنب أي احتمالات لإساءة استخدام #سلاح_الليزر_الصيني فسوف يتم إحكام الرقابة على عمليات تصميم وإنتاج البندقية، بالتعاون مع الجهات الحكومية، التي سيرخص لهم فقط بالاستخدام.