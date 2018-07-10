مركبة روسية تصل محطة الفضاء بزمن قياسي.. فكم تتوقع؟

وصلت إلى #محطة_الفضاء_الدولية، الثلاثاء، مركبة شحن روسية في وقت قياسي هو ثلاث ساعات و40 دقيقة، علما أن الرحلات المماثلة تستغرق عادة يومين، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس).

وأقلعت المركبة "بروغرس أم أس-09" عند الساعة 21,51 بتوقيت غرينيتش من قاعدة بايكونور في كازاخستان، محمولة بصاروخ من طراز "سويوز 2.1 ايه"، ووصلت إلى المحطة عند الساعة 1,31 ت غ من يوم الثلاثاء، بحسب الوكالة.

وتستغرق الرحلة العادية من الأرض إلى محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 400 ألف متر، يومين تدور المركبة فيهما 34 مرة حول الأرض قبل أن تفلت من جاذبيتها.

أما الرحلات السريعة فالرقم القياسي فيها هو 5 ساعات و39 دقيقة، تجري فيها المركبة أربع دورات حول الأرض.

لكن رحلة الثلاثاء استغرقت ثلاث ساعات وأربعين دقيقة، أجرت فيها المركبة دورتين فقط حول الأرض.

وقال ألكسندر كاليري المسؤول في قطاع الفضاء الروسي لوكالة "ريا نوفوستي"، إن نجاح هذه الرحلة السريعة سيفتح الباب أمام رحلات مأهولة سريعة أيضا.