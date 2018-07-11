آثار "العملاق الأول" ذي الـ4 أرجل.. تظهر في الأرجنتين

اكتشف علماء بقايا أقدم ديناصور عملاق معروف، في شمال غرب الأرجنتين، وهو ديناصور نباتي له أربعة أرجل وعنق متوسط الطول وذيل طويل.

وقال الباحثون إن طول الديناصور، الذي أُطلق عليه اسم إنجنتيا برايما وتعني "العملاق الأول"، يصل إلى عشرة أمتار ويزن حوالي عشرة أطنان، وعاش قبل نحو 210 ملايين عام خلال العصر الترياسي.

ويعد الإنجنتيا عضواً قديماً في مجموعة ديناصورات تعرف بالسوروبود والتي شملت بعد ذلك أكبر مخلوقات برية عاشت على الأرض، بما في ذلك أرجنتينوسورس والدريدنوتس والباتاجوتيتان التي كانت تعيش في منطقة باتاجونيا.

وقالت عالمة الحفريات سيسيليا أبالديتي من جامعة سان خوان الوطنية في الأرجنتين وكبيرة الباحثين في الدراسة التي نُشرت يوم الاثنين في دورية نيتشر إيكولوجي أند إيفولوشن "نرى في إنجنتيا برايما أصلاً للعملقة والخطوات الأولى نحو ظهور ديناصورات السوروبود بأوزان تصل إلى 70 طناً بعده بأكثر من مئة مليون عام مثل تلك التي عاشت في باتاجونيا".

ولم تكن أرجل الإنجنتيا عمودية الشكل مثل ديناصورات السوروبود التي ظهرت لاحقاً، كما كان عنقه أقصر. وتعد السوروبود من أطول الحيوانات أعناقاً على الإطلاق مقارنة بطول الجسم.

ويعتقد العلماء أن الديناصورات ظهرت لأول مرة في أوائل العصر الترياسي أي قبل 230 مليون عام تقريباً. وكانت الديناصورات الأولى صغيرة الحجم بعكس الديناصورات العملاقة التي عاشت في العصرين الجوراسي والطباشيري اللاحقين. وكان العلماء يظنون في البداية أن الديناصورات العملاقة ظهرت قبل 180 مليون عام تقريباً.

وقالت أبالديتي إن إنجنتيا لم يكن فقط أكبر ديناصور بل كان أكبر حيوان بري على الإطلاق في هذا الوقت. فقد كان حجمه على الأقل مثلي حجم باقي الكائنات التي تعيش على النباتات والتي عاشت معه في مناطق سافانا دافئة. وحينها لم تكن أكبر المفترسات من الديناصورات بل كانت كائنات كبيرة برية تشبه التماسيح.

وتعرف العلماء على سمات مهمة مرتبطة بالعملقة في ديناصور إنجنتيا. فقد كان لديه نظام تنفس شبيه بالطيور يرتبط بامتلاكه أكياساً للهواء داخل الجسم توفر له مخزوناً من الهواء النقي وتحافظ على برودة جسمه رغم حجمه الكبير.

واكتشف العلماء ديناصور إنجنتيا في إقليم سان خوان بالأرجنتين وتعرفوا عليه من هيكلين عظميين غير كاملين.