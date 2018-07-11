بالفيديو.. احذر قارورة الماء بسيارتك في الصيف

ترك #قارورة_ماء بداخل السيارة يبدو أمرا عاديا ومعتادا. ولكن في يوم صيف حار، ربما يحدث ما لا تحمد عقباه حيث يمكن للبلاستيك أن يعمل كعدسة، تركز الضوء ليصبح شعاعا عالي الطاقة ومن المحتمل أن يبلغ من شدة التركيز ما يكفي ليتسبب في حرق مواد معينة مثل فرش مقعد السيارة.

قامت إدارة شركة كهرباء إيداهو الأميركية ببث مقطع فيديو يصور قارورة ماء تحرق ثقبين في مقعد سيارة بالصيف الماضي. وهذا العام، بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة القدم، قامت إحدى شركات المياه الروسية بتصميم قارورات مياه في شكل كرة قدم. وتبين أن تلك القارورات يمكن أن تعمل كعدسات بالغة الدقة وتعكس الضوء، حيث عرضت وفي مقطع فيديو نشرته Fontanka Ru ، تظهر القارورات في شكل كرة قدم، وهي تركز الضوء بصورة بالغة لدرجة أنها تشعل علبة ثقاب وتحرق حفرة في الأرضيات الخشبية.

وتقول أودايل مادن، عالمة المواد في معهد Getty Conservation (GCI)، في لوس أنجلوس، في تصريح لموقع Live Science: "إن الضوء يتكون من العديد من الفوتونات، والتي هي دون الجزيئات الذرية، التي تتحرك في خط مستقيم.

"وتقوم العدسات المجهرية أو عدسات النظارات بتوجيه الفوتونات، بحيث تتقارب عند نقطة معينة. ويمكن استخدام ذلك لرؤية أي أجسام بطريقة أفضل، كما أنها تركز كمية كبيرة من الضوء بما يولد طاقة يمكن أن تحرق المواد القابلة للاشتعال".

ومن جانبه يقول مايكل دوتري، كيميائي في معهد GCI ، ويشارك في الأبحاث التي تترأسها بروفيسور مادن في إطار مبادرة أبحاث الفن الحديث والمعاصر التابعة لـ GCI: إنه حتى بعد مرور أشعة الشمس عبر نافذة السيارة، فإنها تضرب المقعد بحوالي 600 واط لكل متر مربع من الطاقة - أي نفس كمية الطاقة من سخان كهربائي صغير - ولكنها تركز على نقطة صغيرة أقل من ملليمتر. ويمكن لثوانٍ من ضوء الشمس المركّز أن يسخّن مادة الفينيل، التي يُصنع منها فرش مقاعد السيارات، بسهولة لدرجة حرارة تحللها، مما يؤدي إلى إحراقها.