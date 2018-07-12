الإنسان في آسيا أقدم مما كان يعتقد.. الحجارة تشهد

عثر علماء على أدوات مصنوعة من الحجر عمرها مليونان و120 ألف سنة، وهو اكتشاف يدلّ على أن الإنسان عاش في قارة آسيا قبل 270 ألف عام مما كان يُعتقد، بحسب ما جاء في دراسة حديثة.

وكانت أقدم الآثار المكتشفة عليها حتى الآن خارج إفريقيا تعود إلى مليون و800 ألف سنة، وهي بقايا متحجرة لبشر عاشوا في القوقاز في منطقة دمانيسي في جورجيا.

أما الآثار المكتشفة في الصين فهي تعود إلى مليونين و120 ألف سنة، بحسب فريق الباحثين في الأكاديمية الصينية للعلوم في شانغشين.

وقال روبن دينيل، الباحث في جامعة إكستر والمشارك في إعداد الدراسة لوكالة فرانس برس "هذا الاكتشاف يعني أن البشر وقردة الشمبانزي خرجوا من إفريقيا في مرحلة أقدم مما تشير إليه آثار دمانيسي".

والأدوات الحجرية تلك كانت تستخدم في صنع أدوات حادة يُستفاد منها في التقطيع، بحسب روبن دينيل.

وقال "هذه التقنية بسيطة لكنها فعالة، وقد ظهرت في الشرق الإفريقي قبل مليونين و600 ألف سنة".

وتعود أقدم آثار مكتشفة حتى الآن لإنسان "هومو" الذي تفرّع منه الإنسان المعاصر، إلى ميلونين و800 ألف سنة، وهي فكّ وأسنان عثر عليها في إثيوبيا في العام 2013.