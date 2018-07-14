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6 تقنيات جديدة للمركبات القتالية السريعة في المستقبل

المصدر: العربية نت - جمال نازي
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دشنت وكالة مشاريع الأبحاث المتطورة الدفاعية الأميركية DARPA منذ 4 سنوات برنامج GXV-T، أو برنامج تطوير تقنيات جديدة للمركبات البرية العسكرية X-Vehicle، وهو عبارة عن مبادرة تم إطلاقها خصيصا لحل معضلة ظلت تؤرق #الجيش_الأميركي في مجال المعارك البرية لفترة طويلة.

ووفقا لما نشره موقع New Atlas، يتمثل الحل في إنتاج نموذج أولي لمركبة برية تضع نهاية للصراع المحتدم والمتواصل بين الدبابات والمدافع المضادة للدبابات.

ومن المعروف أنه وبينما تتصاعد وتيرة تصميم وتصنيع مدافع مضادة للدبابات والمركبات المدرعة أكثر فاعلية، يتواصل في نفس الوقت الجهد لدى مصممي الدبابات والمركبات العسكرية لتزويدها بالدروع الأكثر قوة وتحملا.

وأسفر استمرار هذا السباق المتواصل عن زيادة وزن الدبابة من طراز Abrams M1A2، دبابة المعارك الرئيسية بالجيش الأميركي، يصل إلى 72 طنا.

نظام رؤية افتراضية يدعمها الواقع المعزز V-PANE نظام رؤية افتراضية يدعمها الواقع المعزز V-PANE
نظام تعليق متطور يسمح بالحركة في الطرقات الأكثر وعورة نظام تعليق متطور يسمح بالحركة في الطرقات الأكثر وعورة

ويؤدي هذا الوزن الثقيل للغاية إلى صعوبة في التعامل مع الدبابات سواء من حيث البناء والصيانة والانتشار وحتى تبلغ مرحلة الاستخدام النهائي.

ويهدف برنامج DARPA إلى: توفير مركبات أصغر حجماً وأخف وزنا وأكثر ذكاءً وتمتاز بامتلاكها لحيل دفاعية أكثر من مجرد حشد الدروع الضخمة، التي تثقل كاهل المركبات عندما يتعلق الأمر بالنجاة والبقاء على قيد الحياة في ساحة المعركة.

وكشف برنامج GXV-T النقاب مؤخرا عن بعض التقنيات الرائعة التي كان يعمل على إعدادها، والتي لا يزال بعض منها تحت التطوير والبعض الآخر قيد الاختبار ولكنها أفكار جيدة تقدم حلول جذرية كما يلي:


التبديل بين العجلات والجنازير في ثوان

يتم تزويد المركبات بعجلات من أجل السير بسرعة كبيرة على الطريق، بينما تمنح السلاسل (جنازير الدبابة) قوة أفضل عند التحرك فوق الرمال والطين والطرق غير الممهدة.

لذلك، قام فريق من CMU NREC (مركز هندسة الروبوتات الوطني بجامعة Carnegie Mellon) بتصميم نظام عجلات يتحول إلى السير على جنازير وبالعكس بمجرد لمسة زر واحدة خلال ثانيتين فقط.


محرك كهربائي

توصلت شركة QinetiQ إلى تصميم محرك كهربائي مناسب للاستخدام في المركبات القتالية.

ويوفر كل السرعات وعزم الدوران ومزايا الجر لمحرك كهربائي عادي، علاوة على إضافات خاصة تتضمن ناقل حركة مزود بعلبة تروس من 3 مراحل وتشغيل الحراري الداخلي ونظام مكابح ذات تبريد بالسوائل.

نظام ORCAقيادة ذاتية التحكم نظام ORCAقيادة ذاتية التحكم
نظارات خيال مرئي يرتديها السائق ليتمكن من رؤية البيئة المحيطة بالدبابة بزاويا 360 درجة نظارات خيال مرئي يرتديها السائق ليتمكن من رؤية البيئة المحيطة بالدبابة بزاويا 360 درجة
مركبة DARPA المستقبلية X Vehicle مركبة DARPA المستقبلية X Vehicle

نظام تعليق متعدد الأوضاع

إن الهدف من هذه التقنية هو تأمين الحركة بسرعة فائقة على التضاريس الوعرة. تقدم شركة Pratt & Miller METS نظاما رائعا للحركة بسرعات فائقة، من خلال نظام تعليق مزدوج. يتألف نظام التعليق من مناولة عادية على الطرق الوعرة ولكن عندما تكون الطرق أكثر وعورة يقوم نظام التعليق برفع كل عجلة بارتفاعات مميزة تسمح بسهولة الحركة فوق أكثر التضاريس صعوبة.


نوافذ افتراضية ورؤية 360 درجة

تعتبر النوافذ هي نقطة الضعف الرئيسية لأي مركبة عسكرية ، لذلك قدمت شركة Honeywell International نظامًا يلغي فكرة النوافذ من أساسها. يجلس السائق في قمرة القيادة وينظر إلى المحيط الخارجي من خلال نظارات الواقع الافتراضي القريبة، التي تهدي قمرة القيادة رؤية بزوايا 360 درجة بوضوح تام.

بلمسة زر واحد فقط تتحول المركبة من السير على عجلات إلى جنازير حسب طبيعة الطرقات بلمسة زر واحد فقط تتحول المركبة من السير على عجلات إلى جنازير حسب طبيعة الطرقات
محرك كهربي مزود بعلبة تروس ثلاثية محرك كهربي مزود بعلبة تروس ثلاثية

وسائل رؤية افتراضية مدعمة بواقع معزز

واستمرارًا مع نظم زاوية الرؤية المعزّزة، استطاعت شركة Raytheon BBN Technologies ابتكار نظام رؤية مذهل يمنح السائقين القدرة على رؤية العالم خارج المركبة العسكرية بدقة فائقة من خلال مجموعة من كاميرات الفيديو وأجهزة استشعار LiDAR.


قيادة ذاتية التحكم

كما تقدم شركة CMU NREC نظام ORCA، الذي يضم مجموعة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار لرسم خريطة التضاريس الوعرة أمام المركبة، والتنبؤ والتخطيط لأسلم وأسرع طريق. كما أن النظام يوفر ميزة تشغيل المركبة بنظام القيادة بدون سائق.

كلمات دالّة

#الجيش الأميركي

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