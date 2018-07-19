ألمانيا تطور برمائية عسكرية متقدمة

جذب النموذج الجديد من المركبة البرمائية المجنزرة KMW، من إنتاج شركة Krauss-Maffei Wegmann الألمانية، انتباه الخبراء والمختصين المسؤولين عن مشتريات المعدات العسكرية لجيوش دولهم، خاصة أن هذه المركبة البرمائية المدرعة لنقل الأفراد مصممة بحيث تتحرك برا وبحرا بشكل مثالي في الحالتين.

وفيما يتعلق بالتنقل خلال أي عمليات عسكرية في بحر أو بحيرة أو حتى نهر صغير، تم تطوير المركبات وأشكالها لزيادة قدرتها على المناورة العالية والوصول إلى سرعة مميزة في الحركة فوق سطح الماء. وتمتاز المركبة، التي تتماشي مع معايير MLC 30، وهو تصنيف من الناتو لتحديد تلبية شروط الأمن والحماية من حيث الوزن والنوع وعدد الأفراد والحمولة والتأثير على الطرق، أيضا بحماية عالية ضد الألغام والقذائف الباليستية.

وبالنسبة للعمليات البرية، فإن مفهوم القيادة المبتكر للتنقل العالي عبر البلاد، والحد من الضوضاء وزيادة وسائل الراحة من خلال استخدام سلاسل مصنوعة من السيراميك والمطاط بشكل مزودج مع الهيدروجينيات المائية.

مواصفات متطورة متميزة

وتزن المركبة أقل من 30 طنا، بما في ذلك 5 أطنان كحمولة قصوى. ويقود المركبة طاقم من فردين ويمكنها أن تحمل 8 جنود. تم تزويدها بمحرك ديزل طراز MTU بقوة 816 حصانا، مقترن بناقل الحركة الأوتوماتيكي ZF.

وتحقق المركبة سرعات تصل إلى 70 كم/ساعة برا و13 كم/ساعة بحرا. ويبلغ مدى القدرة على قيادتها ذاتيا حوالي 550 كم على الأسطح الصلبة سواء طرق ممهدة أو وعرة، و54 كم على سطح الماء.