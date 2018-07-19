صور.. بريطانيا تستعد لـ"حروب المستقبل" بمقاتلة مطورة

تم التوقيع على استراتيجية القتال الجوي البريطانية المستقبلية، على هامش فعاليات معرض فارنبورو للطيران في إنجلترا، كما أزيح الستار عن تصميم مقاتلة جديدة يجري تطويرها لتلبية المتطلبات القتالية للقوات البريطانية في العقود المقبلة.

وتهدف الاستراتيجية، التي أعلنها وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون، إلى تأكيد أن بريطانيا مستعدة للحروب المستقبلية، بينما تستمر بشكل متزامن في دعم دور الصناعة المحلية في إنتاج وتصنيع المقاتلة، الجاري تطويرها لتخدم القوات الجوية الملكية وقوات الدول الأخرى التي تتعاقد على استيرادها.

فريق العاصفة

وتحت ما يلقب باسم "فريق العاصفة" Team Tempest، وهو مكتب برنامج مشترك تابع للقطاعات الحكومية، بالتعاون مع شركات BAE Systems وLeonardo وMBDA وRolls-Royce، سيجري وضع التصميم الجديد، بموجب الالتزامات التي نصت عليها مراجعة الدفاع والأمن البريطانية في عام 2015، والتي تضمنت تخصيص ما يوازي 2.6 مليار دولار أميركي في تمويل التكنولوجيا المستقبلية حتى عام 2025.

وقال الوزير البريطاني ويليامسون، في كلمته أمام الحضور بمراسم افتتاح معرض فارنبورو، حول مفهوم التصميم الجديد: "نحن ندخل حقبة جديدة خطيرة من الحروب، ولكن لدينا خطة صارمة وإدارة حديدية لمواكبة هذه الحقبة."

إمكانيات متقدمة

وطالب ويليامسون فريق العمل Team Tempest بإكمال خطة العمل للمقاتلة، المزمع تزويدها بقدرات جديدة مثل الأسلحة الموجهة بالليزر والمرونة السيبرانية ومفاهيم التصميم التجريبية المتطورة، قبل نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ عقد مبادرة تكنولوجيا نظام القتال الجوي المستقبلية FCAS TI لتطوير التقنيات على مدار السنوات العشر القادمة. ومن المتوقع أن يتبعه مبادرة تركز على مراحل الإنتاج والتصنيع.

ومن المرجح أن يتم دعوة شركاء آخرين للمساهمة في المبادرة، التي تضم حاليا شركات بريطانية، مثل السويد وإيطاليا، بحسب ما صرح به نورمان بون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة UK Leonardo لموقع Defense News.