شاهد.. نباتات تلتهم حشرات في كولومبيا

افتتح في العاصمة الكولومبية بوغوتا معرض لنباتات آكلة للحوم، يمنح زواره الفرصة للاقتراب من هذه المجموعة المتنوعة والتعرف عليها عن قرب.

ويضم المعرض أكثر من 50 من فصائل هذه النباتات غير المألوفة، مثل خنّاق الذباب أو مصيدة فينوس التي تتغذى على الذباب وغيره من الحشرات الطائرة.

كما يقدم المعرض، الذي يستمر حتى 23 يوليو/تموز، عروضا حية لكيفية اصطياد هذه النباتات لفرائسها من الحشرات والكائنات الأخرى، وهو ما أثار دهشة العديد من الزائرين واهتمامهم.

ويقول سانتياغو كورتيز، أحد زائري المعرض: "إنه مثير للاهتمام حقا، لقد تفاجأت بحجم هذه النباتات، إذ تظهرها الأفلام الروائية والوثائقية كبيرة للغاية ولكنها في الحقيقة صغيرة جداً، لجذب الحشرات فقط".

وتعد #النباتات_آكلة_اللحوم من النباتات سهلة النمو في البيئات المختلفة، إذ لا تعتمد كثيرا على المغذيات التي تأتيها من التربة بقدر ما تقتات على الحشرات وحتى الفئران. ويأمل منظمو المعرض في هدم بعض الخرافات الشائعة المحيطة بهذه النباتات، ومنها استساغتها للحم البشر.