شاهد.. سيارة طائرة يمكن اقتناؤها خلال أشهر معدودة

تطرح شركة Terrafugia سيارة طائرة للبيع في عام 2019. تم تطوير السيارة الهجينة على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكن تم تحقيق قفزة عملاقة في الآونة الأخيرة انتقلت بها إلى مرحلة الطرح للمشترين خلال أقل من عام، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب بيان صادر عن Terrafugia، المملوكة لشركة Volvo، تم بالفعل الانتهاء من إدخال تحديثات على الصالون الداخلي للسيارة وأنظمة السلامة والأمان والمحرك ونظم التحليق في الجو.

وصرح كريس جاران الرئيس التنفيذي لـTerrafugia بأن التحسينات التي تم إدخالها شملت: تطوير محرك كهربائي هجين (يعمل بالوقود والكهرباء) ومقاعد محسنة ومساحة أكبر لتخزين الأمتعة وأحزمة أمان أكثر تطورا مع وسائد هوائية تعمل آليا في حالة الحوادث، وكاميرات الرؤية الخلفية ونظام مظلات "باراشوت" جديد، بالإضافة إلى وضعية دعم "boost"، تعطي "دفعة من الطاقة الإضافية أثناء تحليق السيارة جوا".

بطاريات أكثر أماناً

يشتمل المحرك الكهربائي الهجين على محرك احتراق داخلي تقليدي ونوع جديد من بطاريات الليثيوم أكثر أمانًا من بطاريات الليثيوم الأخرى.

لم تتوافر معلومات عن موعد محدد للبيع في العام القادم ولا سعر محددا للسيارة التي يشار إليها باسم Transition أو اختصارا بـ TF-X.

يمكن أن تحلق السيارة Transition بسرعة تصل إلى 100 ميل في الساعة، ويمكن أن يصل ارتفاعها عن الأرض إلى 10000 قدم.

طورت Terrafugia عدة نماذج للسيارة الطائرة، على رأسها سيارة TF-X الطائرة، والتي تتميز بأجنحة قابلة للطي مع محركات كهربائية مزدوجة متصلة بكل طرف.

تسجيل الوجهة قبل الإقلاع

يمكن أن تقل TF-X عدد 4 أشخاص وتحلق بشكل شبه ذاتي القيادة بواسطة أجهزة الكمبيوتر، بحيث يستطيع الركاب كتابة وجهتهم قبل الإقلاع.

وتتميز مركبات TF-X بقدرات أوتوماتيكية على تجنب الحركة الجوية للطائرات الأخرى ومواقف سوء الأحوال الجوية، فضلا عن الابتعاد عن المناطق المحظورة في المجال الجوي من خلال الاتصال بأبراج المراقبة الجوية.

سيارة مرخصة براً وجواً

تم اعتماد Transition كطائرة خفيفة رياضية من قبل إدارة الطيران الفيدرالية FAA في عام 2016. كما تتوافق مواصفات السيارة Transition مع معايير الإدارة الوطنية للطرق السريعة والسلامة المرورية الأميركية، مما يجعلها "طائرة شوارع قانونية".