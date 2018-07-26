"اكتشاف مذهل" في المريخ.. العلماء وجدوا ما يبحثون عنه

اكتشفت بحيرة جوفية شاسعة للمرة الأولى في المريخ الذي لم يسبق أن رصدت فيه هذه الكمية من المياه السائلة وهي شرط لا غنى عنه لتوافر الحياة، على ما أعلن علماء، الأربعاء.

وجاء في مقال نشرته مجلة "ساينس" الأميركية، أن عرض البحيرة الواقعة تحت طبقة من الجليد يبلغ 20 كيلومتراً. ويشير وجود البحيرة إلى احتمال وجود مزيد من المياه بل الحياة على الكوكب الأحمر.

وقال آلن داغي الأستاذ المشارك في جامعة سوينبرن في أستراليا الذي لم يشارك في هذه الدراسة "إنه اكتشاف مذهل بالفعل يدفع إلى الظن أن وجود المياه على المريخ ليس مجرّد جريان مؤقت رصد في اكتشافات سابقة بل إنه كتلة مياه دائمة توفّر ظروفاً مواتية للحياة خلال فترة طويلة من الزمن".

وبات المريخ اليوم كوكباً بارداً وصحراوياً وقاحلاً، لكنه كان في السابق دافئاً ورطباً يضمّ كميات كبيرة من المياه السائلة وعدداً كبيراً من البحيرات قبل 3,6 مليار سنة على الأقل.