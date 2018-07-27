العالم على موعد مع "خسوف القرن" اليوم

يشهد العالم اليوم الجمعة ظاهرة خسوف القمر عندما تقع الأرض في المنتصف بين القمر والشمس، وسيمكن مشاهدته من بعض مناطق الأرض بين الغروب ومنتصف الليل.

ويقول العلماء إن هذا الخسوف هو الأطول في القرن الحالي. وسيمر القمر بثلاث مراحل، خسوف جزئي، ثم كلي، ثم جزئي مرة أخرى.

وسيكون القمر دامياً، وهو ظاهرة فلكية عندما يبدو لون القمر أحمر إثر دخوله ظل الأرض.

وتسبب هذا اللون أشعة الشمس على الطرف الآخر من الأرض، والتي ستعبر غلاف الأرض وتلتف حوله ولتنعكس على القمر ما يعطيه اللون الأحمر.

لكن ما يميز هذه الظاهرة الفلكية هو أنها ستستمر لنحو أربع ساعات، بينما مرحلة القمر الدامي ساعة و43 دقيقة.

ولن يستطيع سكان أميركا الشمالية مشاهدة الحدث، لكنه سيكون ظاهراً لسكان الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والمحيط الهندي.

ولا تحتاج مشاهدة الخسوف القمري إلى عدسات وقاية، بل يمكن النظر إلى القمر بالعين المجردة، خلافاً لكسوف الشمس.

ورغم أن هذا الحدث سيكون الأطول في هذا القرن إلا أنه ليس الظاهرة الفلكية الأكثر ندرة، ففي يناير من هذا العام شهدنا ظاهرة تسمى "القمر الأزرق الدامي العملاق".

وكان ذلك عبارة عن اجتماع لثلاث ظواهر فلكية قمرية في آن واحد: القمر الأزرق، أي البدر الثاني في شهر، والقمر الدامي، والقمر العملاق، أي عندما يبدو أكبر وفي أقرب نقطة من الأرض.