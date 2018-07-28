شاهد الأعمال الفنية للروبوتات الرسامين

تقدم مسابقة #الروبوت_الرسامين مزيجا رائعا من الفن والتكنولوجيا، فضلا عن كونها تمثل تحديا كبيرا للمهندسين كي يتألقوا في منافسة قوية لإنتاج أنظمة روبوتية، يمكنها إبداع أعمال فنية باستخدام الفرش والألوان.

ويسلط أبرز الفائزين، في الدورة الثالثة للمسابقة السنوية للوحات رسم الروبوت، الضوء على تطور وتنوع الأعمال الفنية، التي يتم إبداعها بواسطة الروبوت، بحسب موقع "New Atlas".

وتعنى المسابقة، التي أسسها المهندس الميكانيكي أندرو كونرو، خريج جامعة ستانفورد، في المقام الأول بتقييم مدى قدرة مهندسي الروبوت على تطوير أجهزة طلاء ميكانيكية جديدة. ويعرض المتسابقون أعمالهم عبر الإنترنت، ومن المقرر أن يتم عرض الأعمال الفائزة للبيع في إطار فعاليات معرض سياتل للفنون.

وفي الواقع، فإن الشرط الأساسي الوحيد في قواعد الاشتراك بالمسابقة، يتمثل في أنه "يجب قيام #الإنسان_الآلي بالرسم والتلوين بفرشاة مادية حقيقية أو أكثر. وتنافس المتسابقون بقوة لتصميم طرق مبتكرة لكي يقوم الروبوتات برسم أعمال فنية نهائية.

الذكاء الصناعي

قامت بعض الفرق، من بين 19 فريقا شاركوا في مسابقة هذا العام، بتصميم أذرع روبوت يمكنها أن تحاكي حركات الفنانين الرسامين من البشر، بينما طور آخرون عمليات إدخال أكثر تعقيدًا، تتضمن التحكم وتوجيه فناني الروبوت بواسطة خوارزميات برمجية متنوعة. كما أن بعض الفرق استخدمت أنظمة الذكاء الصناعي، بحيث تقوم الروبوتات برسم أعمال أصلية بالكامل بدون الاستعانة بصورة أو الاعتماد على مصدر للإلهام.

وتم اختيار الروبوتات الفائزة في المسابقة وفقا لحاصل جمع نتائج التصويت العام للجمهور ولجان التحكيم المهني. وطلبت الهيئة المنظمة للمسابقة من النقاد الفنيين المحترفين، الذين شاركوا في لجان التحكيم على الأعمال المشاركة الفائزة، بتقييم الأعمال الفنية استنادا إلى معايير مختلفة، مثل الأصالة والجماليات بشكل عام، والقدرة الديناميكية على التعبير، والتي تظهر فيها لمسات الفرشاة، فضلا عن الإسهام التقني. ويشارك الجمهور في التصويت لاختيار الأعمال الفائزة عن طريق التسجيل بحسابات #فيسبوك في صفحة الجهة المنظمة RoboArt، وبلغ عدد من شاركوا في التصويت هذا العام 2200 شخص.



وحصلت أهم الأعمال المشاركة على جوائز بلغت قيمتها الإجمالية 100000 دولار أميركي، وكان نصيب الأسد من حظ الروبوت CloudPainter الحائز على المركز الأول هذا العام، حيث حصد 40000 دولار من مجموع قيمة الجائزة. وقام بتطوير الروبوت CloudPainter عالم الروبوت الأميركي المستقل، بندارفان أرمان، الذي سبق أن أحرز المركز الثالث في مسابقة العام الماضي، وتتنامى خبرته بسرعة من سنة إلى أخرى، خاصة في مجال توظيف الذكاء الصناعي لتشغيل الروبوت الرسام.



أما جائزة المركز الثاني وقيمتها 25000 دولار فذهبت إلى مجموعة من الأعمال من إنتاج مختبر الآلات الخلاقة في جامعة كولومبيا. وفاز الروبوت PIX18، حامل اللقب في منافسات عام الماضي 2017 بجائزة المركز الثالث وقيمتها 10000 دولار، حيث أظهر هذا العام تطوراً متزايداً في استنساخ وإعادة تأويل لوحات فنية لفنانين عالميين من خلال ضربات فرشاة انطباعية مبهرة. أما جوائز المركز الرابع فبلغت 6000 دولار والخامس 4000 دولار، بينما حصل الفائزون بالمراكز من السادس إلى العاشر على 2000 دولار لكل منهم.