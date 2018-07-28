شاهد.. درون مسلح ببندقية آلية يغير مفاهيم القتال جذريا

عام 2015 انتشر مقطع فيديو على موقع يوتيوب بعنوان "البندقية الطائرة" يظهر بندقية نصف آلية يتم إطلاق رصاصاتها من على متن طائرة بدون طيار، معدّة خصيصًا لهذا الغرض، مما أثار مخاوف السلطات الأميركية، بما في ذلك إدارة الطيران الفيدرالية FAA، خاصة وأن تسويق وتطوير مثل هذا الجهاز، الذي تم إنتاجه بطريقة "اصنعها بنفسك" DIY، كان مجرد مسألة وقت مثلما حدث بالفعل، بحسب موقع "New Atlas".

وكشفت شركة Duke Robotics، المنشأة حديثا والتي تتخذ من فلوريدا مقراً لها، النقاب مؤخرا عن TIKAD، وهو درون متعدد المراوح مصمم خصيصاً ليمكنه حمل وإطلاق أسلحة مختلفة، بما في ذلك بنادق نصف آلية وقاذفات قنابل يدوية.

ويقول رازيل أتوار، أحد الشركاء المؤسسين لشركة Duke Robotics: "في بعض الحالات يحتاج القائد العسكري إلى اللجوء إلى حل أساسي، يتمثل في إرسال قوات برية لتنفيذ مهمة ما، ولكن هذا الحل ربما يعرض أفراد القوات البرية للخطر، وهو غالباً ما يؤدي إلى إصابات وخسائر بشرية"، موضحا أن الدرون المسلح ببندقية آلية TIKAD يعد طريقة أفضل لتجنب حدوث خسائر بشرية بين أفراد القوات وكذلك بين المدنيين في المناطق التي يتم التعامل معها.

استيعاب قوة ارتداد الأسلحة

واستغرقت عملية تطوير TIKADعدة سنوات، تم بعدها تصميم نموذج أولي مبكر، يرتكز على درون استهلاكي، ولكن تم إدخال تعديلات على هذا الدرون بحيث يحافظ على حالة الثبات والتوازن أثناء التحليق، من أجل استيعاب أي ارتداد ناتج عن إطلاق النار من السلاح الذي يحمله.

وفي تصريحات لموقع Defense One يوضح أتوار أن الدرون، بوضعه الحالي، يمكنه حمل وإطلاق مجموعة متنوعة من الأسلحة المختلفة، التي يصل وزنها إلى 10 كغم، ويتم التحكم فيه عن بعد، من أجل ضمان السيطرة الكاملة والتحكم في الدرون والسلاح.

فكرة مروعة

إن فكرة تقليص كل من الخسائر البشرية المدنية والعسكرية من خلال نشر الطائرات بدون طيار المسلحة، تعتبر إلى حد ما، فرصة جذابة، ولكن لا يمكن إنكار أن فكرة أسطول من الطائرات بدون طيار مسلحة ببنادق آلية تحلق في الجو تعتبر مروعة للغاية.

ولا تزال Duke Robotics تبحث عن مستثمرين لتوسيع عملياتها الإنتاجية، ولكن التقارير تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي أصدر بالفعل أمر شراء لعدد غير معلوم من هذه الطائرات بدون طيار، وأن الشركة تعرض حاليا نماذج من منتجاتها على الجيش الأميركي.